В Курской области мужчина погиб из-за взрыва мины в кармане

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В результате взрыва мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Согласно предварительной информации, 51-летний мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который взорвался у него в кармане. Хинштейн уточнил, что населенный пункт, где произошла трагедия, является безопасной зоной, он граничит с Беловским районом.
Врио губернатора региона призвал всех жителей Курской области быть внимательными.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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Врио губернатора региона призвал всех жителей Курской области быть внимательными.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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Екатерина Коршунова