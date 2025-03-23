Чехия готова отправить войска на Украину

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна намерена отправить войска на Украину в составе миротворческого контингента, передает «Европейская правда».
«И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции», — пояснил чешский лидер.
По словам президента, Чехия должна быть одной из стран, которая предоставит Киеву гарантии безопасности в будущем. Павел заключил, что это необходимо сделать ради «защиты самих себя».
Ранее сообщалось, что британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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