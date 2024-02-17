В Госдуме назвали отступление ВСУ из Авдеевки моральным поражением Киева

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Отступление украинских войск из Авдеевки стало моральным поражением для Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Напомним, что главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил о решении вывести войска из Авдеевки. Российские военные водрузили в нескольких частях населённого пункта российские флаги.
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Анастасия Чинкова