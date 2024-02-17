Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Даже если сама Авдеевка перейдет под контроль российской армии, это не принесет Москве никакой серьезной выгоды. Такое мнение выражено в статье американской газеты The Hill.
Согласно статье, победа под Авдеевкой является для России символической, как и освобождение Бахмута и отражение крупного украинского наступления летом и осенью прошлого года.
В тексте приводятся слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США, который объяснил, что оставление Авдеевки и истощение запасов может рассматриваться как предвестник новых проблем для украинской армии.
Об оставлении Авдеевки в ночь на 17 февраля сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, отступление было предпринято, чтобы избежать окружения.
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В тексте приводятся слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США, который объяснил, что оставление Авдеевки и истощение запасов может рассматриваться как предвестник новых проблем для украинской армии.
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Александр Климов