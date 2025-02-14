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В Госдуме объяснили, что переговоры Путина и Трампа значат для России

Депутат Белик: переговоры Путина и Трампа вызывают сдержанный оптимизм
Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызывают сдержанный оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, сам факт состоявшегося диалога — большой шаг в геополитической ситуации.
«То, что есть диалог, возобновление прямых контактов, даже точки соприкосновения в ряде вопросов, — это, несомненно, положительные аспекты, потому что с администрацией Байдена, упорно выступающей за эскалацию и настроенной на конфронтацию, говорить было нереально и бессмысленно», — отметил Белик в беседе с RT.
Своим мнением о переговорах Путина и Трампа поделился и депутат Госдумы Даниил Бессарабов. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что разговор между главами государств показал, что предыдущему руководству США во главе с Джо Байденом не удалось изолировать Россию от всего мира. По его словам, президенту РФ удалось пробить «стену глупости», которую выстроили западные элиты «из своего высокомерия и фобий».


«Наш президент неоднократно заявлял, что, сотрудничая, Россия и США могли бы принести миру больше пользы. Владимир Путин постоянно подчеркивает открытость нашей страны к диалогу, но при этом глава государства остается непреклонным в одном — интересами России и россиян он не поступится!» — заявил парламентарий.
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Стало известно, как будут развиваться переговоры России и США
Экономист Колташов: переговоры России и США будут развиваться по синусоиде
14 февраля 2025, 12:50

Фото: iStock/vchal

Переговоры России и США по вопросу конфликта на Украине будут развиваться по синусоиде — от позитивных решений к затяжным паузам и обратно. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, ключевые вопросы о снятии санкций и нелегитимности Владимира Зеленского пока что были проигнорированы президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что на траекторию развития переговоров в первую очередь будет влиять ситуация на фронте.
«Трамп пока проигнорировал важнейшие российские даже условия к началу переговорного процесса, в частности, снятие санкций, наличие на Украине легитимных представителей, чтобы разговаривать. Все это очень важно, поскольку Трамп пока и на миллиметр не сдвинулся. Впереди очень сложный процесс диалога. Не переговоров, а предпереговоров по Украине. На диалог будет оказывать влияние прежде всего фронт», — пояснил эксперт.
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Трамп дал оценку своим переговорам с Путиным и Зеленским
Трамп о звонках Путину и Зеленскому: проведены великолепные переговоры
14 февраля 2025, 11:46

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои звонки президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Оценку обеим беседам он дал в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры были «великолепными».
«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны», — приводят argumenti.ru заявление Трампа.
В то же время политолог Юрий Светов объяснил, чем отличались друг от друга эти два звонка. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт пояснил, что переговоры с Путиным были для Трампа диалогом равных людей, а переговоры с Зеленским — информирование подчиненного о принятых решениях. Он также подчеркнул, что в сообщениях американского лидера не было ни слова о принуждении России или об агрессии.
«Три недели Трамп у власти. К этим разговорам и дальнейшему развитию ситуации шли контакты по закрытым каналам, велась подготовка. Возможно, было взаимодействие нашей службы внешней разведки и ЦРУ, может, какие-либо военные переговоры», — отметил Светов.
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Зеленского снова поймали на лжи о выборах на Украине
Эксперт Мезенцев: Зеленский врет о сложности выборов из-за страха потери власти
14 февраля 2025, 11:39

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский врет о сложности проведения выборов на Украине и отказе народа от их проведения во время боевых действий, потому что боится проиграть и потерять власть. Об этом заявил политолог Евгений Мезенцев, комментируя соответствующее заявление главы киевского режима, с которым саркастически согласился Илон Маск. По его словам, любой кандидат, выступающий за мир с Россией, выиграет, так как Украина устала от военных действий.
«Интересно, а почему украинцы против выборов? Проголосовать — проще простого: полчаса личного времени. Может, и меньше, если наладить дистанционное голосование: например, для беженцев в других странах и военных в окопах. Очевидно, что Зеленский врет, потому что выборы он гарантированно проиграет», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем политолог Александр Дудчак прокомментировал другое решение Зеленского — введение санкций против крупных украинских предпринимателей и политиков. В разговоре с RT аналитик пояснил, что на Украине начались процессы, предвещающие предвыборную компанию. По его мнению, Запад пытается провести «мероприятие, придав ему максимальные признаки легитимности».
«Зеленский крайне обеспокоен такой ситуацией и чувствует, что для него пахнет, мягко говоря, жареным. Но тем не менее он пытается зачистить территорию, хотя ясное дело, что Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук не будут участвовать в выборах. Но это те персонажи, которые могут повлиять на ход событий», — поделился политолог.
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Новые доплаты и льготы участникам СВО с марта 2025 года: что положено военнослужащим
14 февраля 2025, 11:09

Фото: iStock/zim286

Государство активно поддерживает участников СВО, обеспечивает их и семьи различными социальными гарантиями и выплатами. Список постоянно пополняется и теперь стало известно, что военнослужащим могут списать долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Судебные приставы могут списать военнослужащим долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Услугу могут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок свыше года.

Также президент России Владимир Путин подписал указ о новых доплатах военнослужащим с марта 2025 года. Этот документ стал важным шагом в поддержке участников СВО. В рамках указа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за ордена и медали, а также налоговые льготы для семей участников СВО.

Условия заключения контракта с Минобороны РФ


Контракт с Минобороны заключается на один, три или пять лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО предусмотрена ежемесячная зарплата. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей.

Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль. Дополнительно выплачиваются 8000 рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях. Еще 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000 рублей. В Подмосковье перед оправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают лучшую экипировку, а также обеспечиваются качественным взаимодействием с родственниками.

Выплаты за награды в зоне СВО


За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Основные льготы для участников СВО

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Льготы для семей военнослужащих


  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь.
Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Выплаты за ранения в зоне СВО и по инвалидности


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Подмосковье к 23 февраля собрали около 20 тонн гуманитарных грузов
14 февраля 2025, 10:47

Фото: пресс-служба МИСК МО

Около 20 тонн гуманитарных грузов собрали в Московской области для бойцов СВО в рамках приуроченной к 23 февраля акции «Доброе дело – нашим Защитникам», сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Акция «Доброе дело – нашим Защитникам» проходила во всех округах Московской области с 5 по 12 февраля. В пункты сбора гуманитарной помощи жители приносили не только необходимые вещи, но и передавали бойцам письма со словами поддержки. Всего было собрано около 20 тонн полезных предметов», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Акция проводилась в рамках масштабного гуманитарного проекта «Доброе дело», который реализуется на территории Московской области с весны 2022 года. В ходе акции жители Подмосковья принесли для бойцов продукты, тёплую одежду, лекарства, газовые горелки, генераторы и пр. Все собранное волонтёры Подмосковья рассортируют и отправят в зону специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает предоставление волонтёрам различных субсидий и грантов, а также страхование их жизни и здоровья, консультационную и организационную поддержку, помощь в обмене опытом с волонтёрами их других регионов России и пр.

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки волонтёров в Московской области можно по ссылке.

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