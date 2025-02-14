В Госдуме объяснили, что переговоры Путина и Трампа значат для России

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызывают сдержанный оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, сам факт состоявшегося диалога — большой шаг в геополитической ситуации.
«То, что есть диалог, возобновление прямых контактов, даже точки соприкосновения в ряде вопросов, — это, несомненно, положительные аспекты, потому что с администрацией Байдена, упорно выступающей за эскалацию и настроенной на конфронтацию, говорить было нереально и бессмысленно», — отметил Белик в беседе с RT.Своим мнением о переговорах Путина и Трампа поделился и депутат Госдумы Даниил Бессарабов. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что разговор между главами государств показал, что предыдущему руководству США во главе с Джо Байденом не удалось изолировать Россию от всего мира. По его словам, президенту РФ удалось пробить «стену глупости», которую выстроили западные элиты «из своего высокомерия и фобий».
«Наш президент неоднократно заявлял, что, сотрудничая, Россия и США могли бы принести миру больше пользы. Владимир Путин постоянно подчеркивает открытость нашей страны к диалогу, но при этом глава государства остается непреклонным в одном — интересами России и россиян он не поступится!» — заявил парламентарий.Читайте также:
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