В Госдуме объяснили, зачем россиянам гламурные шоу во время спецоперации

31 марта 2026, 17:00

Депутат Драпеко: телешоу помогают зрителям отвлекаться от тревожных новостей

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко высказалась против запрета развлекательных шоу на телевидении в период специальной военной операции.





В беседе с NEWS.ru парламентарий заявила, что такие передачи помогают зрителям отвлекаться от тревожных новостей.

«Скажем, во время Великой Отечественной войны даже в блокадном Ленинграде работал и театр оперетты, и театр комедии. Потому что человеку, который находится в стрессовой ситуации, надо давать отвлечься от ужасов войны. В армии это называется психологической разгрузкой», — отметила политик.

«Иначе что мы защищаем? Вот эту нашу жизнь защищаем», — подчеркнула Драпеко.