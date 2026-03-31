В Госдуме объяснили, зачем россиянам гламурные шоу во время спецоперации
Депутат Драпеко: телешоу помогают зрителям отвлекаться от тревожных новостей
Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко высказалась против запрета развлекательных шоу на телевидении в период специальной военной операции.
В беседе с NEWS.ru парламентарий заявила, что такие передачи помогают зрителям отвлекаться от тревожных новостей.
«Скажем, во время Великой Отечественной войны даже в блокадном Ленинграде работал и театр оперетты, и театр комедии. Потому что человеку, который находится в стрессовой ситуации, надо давать отвлечься от ужасов войны. В армии это называется психологической разгрузкой», — отметила политик.Она добавила, что россияне, которые помогают фронту и бойцам, заслуживают возможность перезагрузиться через телешоу.
«Иначе что мы защищаем? Вот эту нашу жизнь защищаем», — подчеркнула Драпеко.Ранее Елена Драпеко заявила, что режиссёру Сарику Андреасяну не стоит браться за съёмки сериала по роману Льва Толстого «Война и мир».