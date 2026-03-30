В Госдуме объяснили, почему Сарику Андреасяну не следует снимать «Войну и мир»

Сарик Андреасян

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко заявила, что режиссёру Сарику Андреасяну не стоит браться за съёмки сериала по роману Льва Толстого «Война и мир».



В беседе с NEWS.ru Драпеко напомнила: это произведение сложно экранизировать, поэтому она сомневается, что Андреасян справится с задачей.

«Я не думаю, что Сарик Андреасян относится к категории режиссёров, которым можно доверить такое великое произведение», — отметила она.
Кроме того, политик напомнила, что эталонной она считает советскую экранизацию романа режиссёра Сергея Бондарчука. В том фильме Наташу Ростову сыграла Людмила Савельева, Андрея Болконского — Вячеслав Тихонов, а Пьера Безухова — сам Бондарчук.

Ранее Елена Драпеко призвала Михаила Ефремова не возвращаться к разгульному образу жизни.
Ольга Щелокова

