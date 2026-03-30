В Госдуме объяснили, почему Сарику Андреасяну не следует снимать «Войну и мир»

30 марта 2026, 17:52

Сарик Андреасян (Фото: кадр из сериала «Букины»)

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко заявила, что режиссёру Сарику Андреасяну не стоит браться за съёмки сериала по роману Льва Толстого «Война и мир».





В беседе с NEWS.ru Драпеко напомнила: это произведение сложно экранизировать, поэтому она сомневается, что Андреасян справится с задачей.

«Я не думаю, что Сарик Андреасян относится к категории режиссёров, которым можно доверить такое великое произведение», — отметила она.