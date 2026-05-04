В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского сорвать парад Победы атакой БПЛА

Депутат Соболев: Зеленский получит ответ, если БПЛА ВСУ прилетят на парад
Россия защитит Красную площадь в случае атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в День Победы. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виктор Соболев.



Напомним, Владимир Зеленский на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване не исключил возможности атаки во время парада 9 мая в Москве. Выступление Зеленского транслировал YouTube-канал его офиса, пишут argumenti.ru.

«Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», — приводит издание слова главы киевского режима.

Соболев в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что Россия имеет много возможностей «запустить что-то» в сторону Зеленского.

«Я думаю, мы Красную площадь способны защитить от любых дронов. Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону Зеленского», — заявил депутат.
Элина Позднякова

