БПЛА ВСУ попал в дом на западе Москвы
В западной части Москвы специалисты коммунальных служб ликвидируют последствия инцидента с украинским беспилотником, который попал в дом на Мосфильмовской улице. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, рабочие с применением техники убирают с проезжей части, газонов и придомовой территории осколки стекол и фрагменты облицовки здания.
Жительница соседнего корпуса жилого комплекса рассказала агентству, что оперативные службы прибыли незамедлительно. Для жителей пострадавшего дома организовали автобусы, где можно согреться и дождаться завершения работ.
«Мы только вышли на улицу, а они уже тут», — цитирует собеседницу СМИ.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью украинский БПЛА попал в здание на Мосфильмовской улице. Пострадавших нет. Территория оставалась оцепленной, на месте работали полицейские, спасатели, а также другие оперативные и городские службы.