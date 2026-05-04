БПЛА ВСУ попал в дом на западе Москвы

04 мая 2026, 14:19

РИА Новости: Коммунальщики устраняют последствия от БПЛА ВСУ на западе Москвы

В западной части Москвы специалисты коммунальных служб ликвидируют последствия инцидента с украинским беспилотником, который попал в дом на Мосфильмовской улице. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, рабочие с применением техники убирают с проезжей части, газонов и придомовой территории осколки стекол и фрагменты облицовки здания.





Жительница соседнего корпуса жилого комплекса рассказала агентству, что оперативные службы прибыли незамедлительно. Для жителей пострадавшего дома организовали автобусы, где можно согреться и дождаться завершения работ.





«Мы только вышли на улицу, а они уже тут», — цитирует собеседницу СМИ.



