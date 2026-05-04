04 мая 2026, 14:07

Депутат Колесник: Зеленскому кратно ответят при провокациях в День Победы

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил о жестких ответных мерах в случае возможных атак Вооруженных сил Украины на военный парад в Москве 9 мая. Так парламентарий прокомментировал заявление Владимира Зеленского о способности украинских дронов долететь до Красной площади в День Победы.





Депутат подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что для главаря киевского режима мирное урегулирование означает политический конец, поэтому, по мнению парламентария, Киев будет стремиться наносить удары, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России. Кроме того, депутат выразил мнение, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше обогащается Зеленский.





«Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным. Дело в том, что Зеленский действительно обнаглел, охамел и уже рулит ЕС. Нам нужно серьезно подумать, что дальше делать с этим чучелом», — сказал Колесник.