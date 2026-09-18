В Госдуме предложили судить подростков за видео под «хамскую» украинскую песню

18 сентября 2026, 12:13

Депутат Милонов: песню Маши Краш необходимо признать экстремистской

Фото: Istock/Carkhe

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что подростков, которые снимают видео с украинской песней, оскорбляющей ВС России, нужно судить за экстремизм.





В беседе с NEWS.ru политик отметил, что саму песню Маши Краш (настоящее имя — Мария Кондратенко) следует признать экстремистской.

«Песня Кондратенко настолько хамская, что надо быть полным дегенератом, дабы использовать слова этой композиции для съёмки видео. Я думаю, что подростков, которые пытаются снимать ролики под эту подоночную песню, надо отвезти [в зону боевых действий]. Следует показать им, что делают ВСУ. Хотя бы на выставку о зверствах украинских карателей», — сообщил Милонов.