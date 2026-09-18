Медведев проголосовал на выборах в Госдуму и связал явку с победой России

18 сентября 2026, 09:41

оригинал Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Он заявил, что каждый избиратель, пришедший на участок, приближает победу страны над врагом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.