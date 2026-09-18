Медведев проголосовал на выборах в Госдуму и связал явку с победой России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Он заявил, что каждый избиратель, пришедший на участок, приближает победу страны над врагом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Выборы в нижнюю палату парламента проходят с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов: половину состава определят по партийным спискам, еще 225 мест получат победители одномандатных округов.
Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Голосование уже началось на Камчатке и Чукотке — эти регионы первыми открыли участки из-за разницы часовых поясов.
Жители 33 регионов, среди них Москва и Московская область, могут выбрать дистанционный электронный формат. Остальные граждане голосуют на участках по месту регистрации.
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