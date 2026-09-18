Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом в порту Черноморск
Российские военные нанесли ночной удар по сухогрузу, перевозившему военные грузы, в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В МО РФ уточнили, что целью операции стали логистические объекты, портовая инфраструктура и суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины.
«В порту Черноморск поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения», — заявили в ведомстве.
Для выполнения задачи российские подразделения применили ударные беспилотники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.