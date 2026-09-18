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Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом в порту Черноморск

Фото: iStock/zim286

Российские военные нанесли ночной удар по сухогрузу, перевозившему военные грузы, в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



В МО РФ уточнили, что целью операции стали логистические объекты, портовая инфраструктура и суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины.

«В порту Черноморск поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения», — заявили в ведомстве.

Для выполнения задачи российские подразделения применили ударные беспилотники.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Дарья Осипова

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