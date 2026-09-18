Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным грузом в порту Черноморск

18 сентября 2026, 09:09

Фото: iStock/zim286

Российские военные нанесли ночной удар по сухогрузу, перевозившему военные грузы, в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





В МО РФ уточнили, что целью операции стали логистические объекты, портовая инфраструктура и суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины.





«В порту Черноморск поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения», — заявили в ведомстве.