В Госдуме предрекли апокалипсис в случае появления у Украины ядерного оружия

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Передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Парламентарий выразил мнение, что у коллективного Запада в лице Соединенных Штатов еще должен оставаться инстинкт самосохранения. В таком случае они не допустят подобной роковой ошибки, заключил Шеремет.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова