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Если Владимир Зеленский подпишет мирный договор с уступками территорий, это станет его политическим концом, рассказал изданию Politico экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО [для Украины]. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского», — сказал Кулеба.В сентябре 2022 года в состав России в результате референдума вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Киевский режим не признал итоги голосования и продолжает бить по указанным территориям.
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