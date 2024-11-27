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Названо условие для политического конца Зеленского

Politico: договор об уступках территорий станет политическим концом Зеленского
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Если Владимир Зеленский подпишет мирный договор с уступками территорий, это станет его политическим концом, рассказал изданию Politico экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.


«Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО [для Украины]. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского», — сказал Кулеба.
В сентябре 2022 года в состав России в результате референдума вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Киевский режим не признал итоги голосования и продолжает бить по указанным территориям.

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В Госдуме предрекли апокалипсис в случае появления у Украины ядерного оружия
Депутат Шеремет: передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису
27 ноября 2024, 12:31

Фото: iStock/Gerasimov174

Передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Парламентарий выразил мнение, что у коллективного Запада в лице Соединенных Штатов еще должен оставаться инстинкт самосохранения. В таком случае они не допустят подобной роковой ошибки, заключил Шеремет.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Названо условие для политического конца Зеленского
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В Минобороны доложили последние новости СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действий группировки ВС РФ «Восток»
27 ноября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 145 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ в зоне группировки «Восток», доложили в Минобороны России. Там уточнили, что российские силы продвигаются вглубь обороны противника.
«Подразделения <...> нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области», — пояснили в оборонном ведомстве.
В Минобороны заключили, что украинские боевики лишились двух танков, боевой бронированной машины MaxxPro производства США, а также трех автомобилей и самоходки «Акация».

Спецоперация на Украине началась в конце февраля по приказу президента России Владимира Путина.

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Пушилин рассказал о текущей обстановке в ДНР

Названо условие для политического конца Зеленского
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Пушилин рассказал о текущей обстановке в ДНР
Глава ДНР Пушилин: ВСУ уничтожают дома в Дзержинске прямо со своими же людьми
27 ноября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ уничтожают дома в Дзержинске Донецкой народной республики (ДНР) прямо со своими же людьми, рассказал «Соловьев Live» глава региона Денис Пушилин.
«Мы видим, как они вцепились в данный населенный пункт. Они цепляются за каждый дом. Причем что стало характерным, уничтожают вместе со своими. Если видят, что уже не могут удержать какую-то высотку, они даже если свои не успевают отойти, уничтожают, чтобы это не стало нашим опорным пунктом», — прокомментировал чиновник.
Пушилин добавил, что противник перебрасывает резервы, пока город освобождается.

Спецоперация в Донбассе началась по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина 24 февраля 2022 года.

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#россия
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В сети появилось озвученное голосом Бодрова видео про СВО
27 ноября 2024, 11:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

RT опубликовал новый видеоролик, посвященный тем, кто поддерживает участников СВО. За кадром произносится легендарная фраза «сила в правде» персонажа Данилы Багрова из фильма «Брат-2». При этом сам голос сильно похож на голос актера Сергея Бодрова.
«Мы те, кто не отвернулся. Мы те, кто не уехал. Кто не отрекся. И не предал. Мы совсем не герои. Просто мы знаем — по-другому нельзя. Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорит закадровый голос.



Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно об успехах ВС РФ в Великой Новоселке в ДНР
Рогов: ВС РФ контролируют линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке
27 ноября 2024, 11:35

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений группировки ВСУ в поселке Великая Новоселка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — заявил Рогов.

21 ноября сообщалось, что группировка ВСУ в Великой Новоселке на юге ДНР оказалась в огневом мешке ВС РФ. Населенный пункт является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона. Недавно здесь российские подразделения перешли в мощное наступление, достигнув прорыва фронта на большую глубину.

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На Западе раскрыли ложь США об Украине
Норвежский профессор Гленн Дизен обвинил США во лжи об Украине
27 ноября 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вашингтон с самого начала врал про свои намерения на Украине, написал в соцсетях профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Таким образом он отреагировал на высказывание американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США участвуют в украинском конфликте, имея денежный интерес.
«С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее СМИ никогда не сообщали об этом. Вместо этого они успешно представляли интересы НАТО в Украине как связанные со свободой, демократией и «помощью Украине» — при этом клеветая на любого, кто представлял контраргументы», — гласит публикация.
Профессор заключил, что действия американских властей привели к гибели сотен тысяч человек.

США и другие недружественные к РФ государства стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе. Российские власти отмечали, что Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца», и его действия отражаются на жизнях миллионов людей.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#война
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#нато
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Матвиенко: у России есть супероружие, чтобы адекватно ответить в случае агрессии
27 ноября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/macky_ch

Россия имеет «супероружие», чтобы адекватно ответить при возможной агрессии, пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.
Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ ударили по военным объектам Брянской и Курской областей дальнобойными ракетами ATACMS производства США и Storm shadow Великобритании. В ответ Россия применила систему «Орешник».

Президент Владимир Путин отмечал, что региональный украинский конфликт приобрел черты глобального. Кроме того, глава государства подчеркнул, что «ответ всегда будет».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация республики.

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Массированная атака ВСУ на Крым 27 ноября: удар Storm Shadow, куда били, подробности
ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе
27 ноября 2024, 11:03

Фото: iStock/sommersby

27 ноября ВСУ предприняли комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников и ракет. Предварительно, все воздушные цели удалось сбить. О разрушениях на земле и жертвах информации не поступало.
По информации Mash, ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе. Издание приводит данные мониторинговых ресурсов, согласно которым на северо-запад полуострова летело около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow. Российские военные блогеры также сообщали, что ВСУ использовали для удара по Крыму западное дальнобойное вооружение.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в настоящее время российские военные продолжают отражать вражескую атаку. По его словам, осколки от сбитой воздушной цели упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

Всего он сообщил об уничтожении четырех вражеских беспилотников над морем на подлете к Севастополю и еще одного в районе Парка Победы.

По последним данным, атака на Крым полностью отбита.

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Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву
Илон Маск счел ненормальным запрос Байдена о выделении $24 млрд помощи Украине
27 ноября 2024, 10:57

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Об этом Маск написал в соцсети X.
«Это не нормально», — заявил предприниматель.

Уточняется, что действующий лидер Соединенных Штатов тайно запросил у конгресса дополнительные средства на военную помощь ВСУ и восполнение американских запасов оружия. Согласно данным издания Politico, Белый дом рассчитывает, что конгресс выделит 16 миллиардов долларов для этой цели.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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