Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Об этом Маск написал в соцсети X.
«Это не нормально», — заявил предприниматель.
Уточняется, что действующий лидер Соединенных Штатов тайно запросил у конгресса дополнительные средства на военную помощь ВСУ и восполнение американских запасов оружия. Согласно данным издания Politico, Белый дом рассчитывает, что конгресс выделит 16 миллиардов долларов для этой цели.
Ранее Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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