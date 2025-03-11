В Госдуме призвали ответить «Орешником» на сегодняшнюю атаку дронов ВСУ

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Стоит запустить «Орешник» в ответ за массированную атаку украинских беспилотников по России. Об этом заявил глава комитета по обороне генерал Андрей Картаполов, его слова приводит Shot.
«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним (запустить "Орешник" — ред.), лучше даже не один», — заявил Картаполов.
Минувшей ночью украинская сторона совершила самую массированную атаку на Московскую область. По данным Минобороны РФ, сбили 91 вражеский беспилотник. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, больше всего от атаки пострадали Ленинский и Раменский округа, а также Домодедово. Пострадали 20 человек, двое погибли.
Всего в российских регионах в ночь на 11 марта сбили 337 БПЛА ВСУ.
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