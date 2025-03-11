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Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после попадания БПЛА в их квартиру

Жительница Сапронова рассказала, как спаслась от попадания БПЛА в её квартиру
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после попадания украинского дрона в их квартиру. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам Елены Расторгуевой, БПЛА залетел в окно их квартиры на 20-м этаже около 5 утра. Она и ее супруг проснулись от громкого взрыва, после чего сразу же побежали к детям, взяли домашних животных и самостоятельно эвакуировались.

Отмечается, что взрывной волной в квартире семьи Расторгуевых выбило два окна, сорвало дверцы шкафов и повредило мебель. SHOT уточняет, что никто не пострадал.

Согласно информации Минобороны РФ на 8:22 мск, силы ПВО перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ, из них 91 БПЛА — над территорией Московской области.

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Чёрный беспилотник нашли в Черноголовке Московской области
11 марта 2025, 08:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Чёрный беспилотник обнаружили в Черноголовке Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, БПЛА лежит рядом с жилым домом. Уточняется, что взрывное устройство осталось целым.




К месту едут взрывотехники, говорится в публикации.

Согласно информации Минобороны России на 8:22 мск, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ, из них 91 БПЛА — над территорией Московской области.

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#пво
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В Домодедове сотрудник погиб при падении обломков БПЛА у «Мираторга»
11 марта 2025, 08:22

Фото: iStock/jorgeantonio

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на парковку предприятия «Мираторг» в Домодедовском районе погиб охранник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По информации источника, инцидент произошел на территории парковки, где в результате атаки произошло возгорание нескольких автомобилей. К сожалению, один из охранников, находившихся на месте, не смог выжить.

На данный момент оперативные службы работают на месте происшествия, проводя расследование и оценивая последствия атаки.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном
11 марта 2025, 08:14

Фото: iStock/Naypong

В Видном дрон ВСУ ударил по жилому дому. Беспилотник пробил крышу многоэтажного дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в этот момент в квартире находились люди. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

По данным властей, было сбито более 60 БПЛА. Губернатор Московской области отметил, что все оперативные службы работают на местах происшествий и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

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Силы ПВО сбили три беспилотника над Владимирской областью
11 марта 2025, 08:10

Фото: iStock/bbsferrari

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся на территорию Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
По словам Авдеева, первый беспилотник был подавлен в ранние часы, и, к счастью, последствия атаки не привели к разрушениям или повреждениям.

«Сегодня ночью и ранним утром центральный регион атакован вражескими беспилотниками. Никаких последствий и разрушений нет», — отметил губернатор.

Позже он добавил, что в Киржачском районе были сбиты еще два беспилотника. На местах происшествий работают оперативные службы, которые оценивают ситуацию.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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В Домодедово вспыхнул пожар
В Домодедово на парковке Мираторга вспыхнул пожар
11 марта 2025, 07:45

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном Домодедово произошло возгорание на парковке компании «Мираторг». Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.
По ее словам, на место происшествия уже прибыли спасательные службы, которые занимаются ликвидацией огня и обеспечивают безопасность граждан. Хрусталева отметила, что по всем адресам, где зафиксированы пострадавшие и возгорания, направлены дополнительные силы спасателей. Информация о причинах возгорания и количестве пострадавших уточняется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подмосковье была отражена атака 69 беспилотников, направлявшихся на Москву. Также он отметил, что на Домодедовской улице произошло повреждение кровли дома из-за падения обломков. В связи с этим работа аэропортов «Жуковский» и «Домодедово» временно приостановлена.

Появились новые сведения о ночной атаке ВСУ на Москву и Подмосковье: жертвы и разрушения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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