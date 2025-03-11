Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после попадания БПЛА в их квартиру

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Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после попадания украинского дрона в их квартиру. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам Елены Расторгуевой, БПЛА залетел в окно их квартиры на 20-м этаже около 5 утра. Она и ее супруг проснулись от громкого взрыва, после чего сразу же побежали к детям, взяли домашних животных и самостоятельно эвакуировались.
Отмечается, что взрывной волной в квартире семьи Расторгуевых выбило два окна, сорвало дверцы шкафов и повредило мебель. SHOT уточняет, что никто не пострадал.
Согласно информации Минобороны РФ на 8:22 мск, силы ПВО перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ, из них 91 БПЛА — над территорией Московской области.
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Отмечается, что взрывной волной в квартире семьи Расторгуевых выбило два окна, сорвало дверцы шкафов и повредило мебель. SHOT уточняет, что никто не пострадал.
Согласно информации Минобороны РФ на 8:22 мск, силы ПВО перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ, из них 91 БПЛА — над территорией Московской области.
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Екатерина Коршунова