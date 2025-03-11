Самая массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье, подготовка к штурму Суджи: последние новости СВО 11 марта

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На Угледарском, Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска достигают тактических успехов, продвигаясь вперед и освобождая территории, в то время как Вооруженные силы Украины стараются стабилизировать фронт и организуют контратаки. Кроме того, ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы минувшей ночью. Подробности – в материале «Радио 1».
Массированная атака ВСУ на Московский регион
По информации мэра столицы Сергея Собянина, за ночь было сбито 74 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на Москву. Это была одна из самых масштабных атак вражеских БПЛА на столицу. В результате действий противовоздушной обороны удалось сбить сотни боевых беспилотников на различных рубежах. В ходе атаки два человека погибли, еще шестеро, включая ребенка, получили ранения в городах Видное и Ям, входящем в состав Домодедово. По данным Министерства обороны России, над Подмосковьем было сбито 91 вражеское беспилотное средство.
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Всего над территорией России за ночь уничтожили 377 беспилотников ВСУ. Над Курской областью было ликвидировано 126 беспилотников, 38 — над Брянской областью, 25 — над Белгородской областью, 22 дрона — над Рязанской областью, и 10 — над Калужской областью. Также 8 беспилотников были сбиты над Липецкой областью, столько же — над Орловской областью. В Воронежской области нейтрализовали 6 дронов, а в Нижегородской области — 3.
Курская область
На Курском направлении российские войска продолжают освобождать захваченные территории, не позволяя противнику перегруппироваться. Основное внимание армии РФ сосредоточено на флангах города Суджа. По информации экспертов, после завершения смыкания фронта в районах Лебедевки и Кубаткина российские части начали продвижение на юг. На утро 11 марта бои продолжаются в районе Казачьей Локни, а также предпринимаются попытки взять под контроль Заолешенку, чтобы отрезать ВСУ от трассы на Сумы. Следующим шагом может стать штурм Суджи.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении российские вооружённые силы активно препятствуют логистике ВСУ, уничтожая транспортные средства и огневые позиции противника. В то же время зафиксирован 31 обстрел населённых пунктов на левом берегу Днепра со стороны ВСУ.
Запорожское направление
На Запорожском направлении в районе Пятихаток продолжаются интенсивные бои. Российская авиация наносит удары по позициям ВСУ в районе Щербаков, а артиллерия и беспилотники атакуют опорные пункты противника в районе Орехова.
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Угледарское направление
ВС РФ продолжают наступление на Угледарском направлении, ведя бои в районах Вольного Поля и Днепроэнергии. После захвата Константинополя наблюдается рост активности на этом участке. Российские войска продвинулись на 800 метров к югу от Разлива и на 300 метров к западу, между Раздольным и Богатырем. Интенсивные сражения происходят на окраинах Алексеевки.
Торецкое направление
В Торецке украинские силы продолжают использовать тактику малых групп, удерживая несколько позиций в северной части города. Российское командование провело ротацию войск в этом районе, что изменило ход событий. Российские подразделения активно выявляют и уничтожают диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также осуществляют зачистку северных районов города. Бои также продолжаются в Щербиновке.
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