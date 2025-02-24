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В Госдуме раскрыли истинные причины СВО

Депутат Чепа: СВО началась из-за игнорирования Западом предложений РФ
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия вынуждена была начать спецоперацию на Украине из-за игнорирования Западом вопроса безопасности РФ и Европы в 2021 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«На протяжении нескольких лет мы пытались решить этот вопрос, поднимая в 2021 году важнейшую проблему безопасности России и Европы в целом. К сожалению, коллективный Запад нас не то что не услышал, он полностью проигнорировал нас. Это заставило нас начать СВО как вынужденную меру», — пояснил Чепа в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Россия сделала то, что должна была, остановив таким образом развивающийся более масштабный конфликт.

Депутат напомнил, что в новую резолюцию ООН, вышедшую по инициативе Вашингтона, внесли важнейшую поправку, согласно которой необходимо искоренить причины возникновения украинского конфликта. Чепа уточнил, что эти причины были обозначены российской стороной еще в 2021 году в рамках обращения о гарантиях безопасности РФ и Европы.

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Политолог Гурьянова: Зеленскому дали понять, что за воровство придется отвечать
24 февраля 2025, 17:07

Фото: iStock/ValleraTo

Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, почему Владимир Зеленский вышел из себя на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на очевидцев раскрыло скандальные подробности встречи Владимира Зеленского с Бессентом. По данным газеты, во время обсуждения сделки по ресурсам Зеленский осмелился повысить голос и был сильно раздражен.

«Ближайшее окружение Зеленского начинает ругаться между собой, за власть. Зеленскому дали понять, что его подельникам в коридорах власти Украины придется отвечать за воровство, либо садиться в тюрьму. Он лично, по моим инсайдам, приказал проработать сохранение своих капиталов, заработанных на крови», — заявила Гурьянова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, глава киевского режима очень боится, что его счета, на которых лежат миллиарды долларов, перекроют. Оказывается его уже предупреждали о такой возможности в счет уплаты долгов.

Гурьянова также высказала сожаление, что Одесса не стала частью России, однако не исключила, что в будущем это все же произойдет.
Политолог добавила, что Зеленского заменят на управляемого Вашингтоном представителя украинской элиты, которым будет руководить человек Трампа.

«Мы наблюдаем сейчас за последними потугами мирового зла в лице Зеленского», — заключила она.

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Шесть украинских дронов сбили над российскими территориями
Над Курской, Белгородской и Орловской областями сбито шесть украинских дронов
24 февраля 2025, 16:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Шесть украинских беспилотников сбили над тремя российскими регионами. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет об Орловской, Белгородской и Курской областях.
«Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Орловской областей», — гласит сводка оборонного ведомства.
Ранее в МО РФ докладывали, что российская армия освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Тополи под Харьковом.

Перед этим «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.

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Главы МИД ЕС не одобрили предложение Каллас о военной поддержке Киеву
Главы МИД ЕС не пришли к единогласию по новому предложению Каллас по Украине
24 февраля 2025, 16:24

Фото: istockphoto/butenkow

Главы МИД европейских государств не пришли к единогласию по новому предложению главного евродипломата Каи Каллас по поддержке Украины на текущий год. Глава европейской дипломатии лично признала это по итогам встречи с министрами.
«Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта», — прокомментировала Каллас.
Проект посвящен обеспечению Киева военной поддержкой от Европы на 2025 год, включая оружие, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а также расширенную программу по подготовке ВСУ в Европе.

Сумма пакета помощи может составить до десяти миллиардов евро.

Накануне стало известно, что главы государств Евросоюза созовут экстренный саммит по украинскому конфликту.

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#украина
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#сво
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«Здоровье опаснее болезни?»: в МИД отреагировали на слова премьера Дании о мире на Украине
Захарова отреагировала на слова Фредериксен о мире на Украине вопросом
24 февраля 2025, 16:09

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российский дипломат Мария Захарова отреагировала на слова премьера Дании Метте Фредериксен об опасности мира на Украине вопросом. Официальный представитель МИД РФ опубликовала его в личном Telegram-канале.
«А здоровье опаснее болезни? Хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала Захарова.
Перед этим Метте Фредериксен заявляла, что «мир на Украине будет опаснее войны».

Страны коллективного Запада стали поддерживать Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Союзники киевского режима поставляют боевикам ВСУ вооружения, а также предоставляют финансовые транши.

Российская сторона заявляла, что поставки в ВСУ и прочая помощь только затягивают конфликт.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области.

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Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь
24 февраля 2025, 15:50

Фото: istockphoto/N-sky

Курян, которые находятся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через белорусскую территорию. Об этом в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — пояснила она.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам жителей курского приграничья, украинские боевики не давали мирным уезжать, но предлагали вывезти их на Украину. Позже Москалькова заявляла, что в Россию вернули 46 человек, вывезенных таким способом.

Ранее сообщалось, кого обвинят США в развязывании украинского конфликта.

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