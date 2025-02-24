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Россия вынуждена была начать спецоперацию на Украине из-за игнорирования Западом вопроса безопасности РФ и Европы в 2021 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«На протяжении нескольких лет мы пытались решить этот вопрос, поднимая в 2021 году важнейшую проблему безопасности России и Европы в целом. К сожалению, коллективный Запад нас не то что не услышал, он полностью проигнорировал нас. Это заставило нас начать СВО как вынужденную меру», — пояснил Чепа в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Россия сделала то, что должна была, остановив таким образом развивающийся более масштабный конфликт.
Депутат напомнил, что в новую резолюцию ООН, вышедшую по инициативе Вашингтона, внесли важнейшую поправку, согласно которой необходимо искоренить причины возникновения украинского конфликта. Чепа уточнил, что эти причины были обозначены российской стороной еще в 2021 году в рамках обращения о гарантиях безопасности РФ и Европы.
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