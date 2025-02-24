В МИД выступили против перемирия на Украине без устранения причин конфликта

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Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в частности, для российско-американских отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
По его словам, на данный момент фиксируется стремление Вашингтона продвинуться в направлении скорого прекращения боевых действий. Рябков отметил, что прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями.
Необходим поиск долгосрочного решения, которое должно содержать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее, считает дипломат. Рябков заключил, что специальная военная операция глубоко мотивирована, она не могла не начаться.
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Необходим поиск долгосрочного решения, которое должно содержать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее, считает дипломат. Рябков заключил, что специальная военная операция глубоко мотивирована, она не могла не начаться.
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Екатерина Коршунова