27 ноября 2025, 13:19

Депутат Колесник: Джонсон, Каллас и фон дер Ляйен затягивают украинский конфликт

Фото: iStock/Oleg Elkov

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затягивают украинский конфликт. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





Страны Запада, по его мнению, используют украинцев в своих целях.





«Многие украинцы уже не хотят воевать, потому что они уже на своей шкуре испытали, что это такое. Но тем не менее, их западные покровители все время продвигают это. Люди погибают, а Запад свои решает вопросы отдельно», — пояснил депутат.