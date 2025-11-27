В Госдуме рассказали, кто затягивает конфликт на Украине
Депутат Колесник: Джонсон, Каллас и фон дер Ляйен затягивают украинский конфликт
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затягивают украинский конфликт. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Страны Запада, по его мнению, используют украинцев в своих целях.
«Многие украинцы уже не хотят воевать, потому что они уже на своей шкуре испытали, что это такое. Но тем не менее, их западные покровители все время продвигают это. Люди погибают, а Запад свои решает вопросы отдельно», — пояснил депутат.
Колесник считает, что западные государства действуют исключительно в своих интересах, не заботясь о благополучии украинского народа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.