ВС России освободили Васюковку в ДНР
Подразделения группировки войск «Южная» ВС РФ в результате решительных действий освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В зоне действия «Южной» группировки войск за сутки ликвидированы более 230 военнослужащих ВСУ, а также один танк и семь боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, произведённая в США, и радиолокационная станция RADA израильского производства. Также поражены семь складов, где хранились боеприпасы, материальные средства и горючее.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: