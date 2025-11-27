ВС России освободили Васюковку в ДНР

27 ноября 2025, 12:38

Российские военные освободили населенный пункт Васюковка в ДНР

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения группировки войск «Южная» ВС РФ в результате решительных действий освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.