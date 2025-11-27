Достижения.рф

ВС России освободили Васюковку в ДНР

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения группировки войск «Южная» ВС РФ в результате решительных действий освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



В зоне действия «Южной» группировки войск за сутки ликвидированы более 230 военнослужащих ВСУ, а также один танк и семь боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, произведённая в США, и радиолокационная станция RADA израильского производства. Также поражены семь складов, где хранились боеприпасы, материальные средства и горючее.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

