ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области
ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладко в своем блоге.
Он отметил, что обстановка в регионе остается крайне напряженной. Гладков добавил, что российские системы ПВО успешно перехватили воздушные цели.
В ночь на 27 ноября ПВО РФ ликвидировала 118 украинских беспилотников над различными регионами страны. По данным Министерства обороны России, наибольшее количество дронов — 52 аппарата — сбили над Белгородской областью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
