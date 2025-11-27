ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области

27 ноября 2025, 11:11

Гладков: ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области

Фото: iStock/Diy13

ВСУ нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладко в своем блоге.