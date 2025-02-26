В Госдуме спрогнозировали «котел» для боевиков ВСУ в Курской области

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Подразделения ВСУ могут попасть в окружение в Курской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Депутат рассказал, что российские силы смогли зайти в тыл противника в Сумской области. Это дает возможность ВС РФ перекрыть логистику для боевиков ВСУ, находящихся на территории Курщины.
Тем не менее депутат заявил, что о происходящих событиях в Курской области необходимо ориентироваться на официальные сообщения от Минобороны РФ.
По его словам, обстановка в российском приграничье продолжает оставаться сложной и пока сложно прогнозировать, когда Курская область будет полностью освобождена от присутствия украинских боевиков.
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«Стоит отрезать части ВСУ от снабжения, и они быстро сдуются, не в состоянии удерживать позиции. Учитывая, что именно этого от украинских войск требует командование, не исключено, что отводить их не будут до последнего, а значит, весьма вероятно и образование котла», — пояснил Журавлев в беседе с NEWS.ru.
Тем не менее депутат заявил, что о происходящих событиях в Курской области необходимо ориентироваться на официальные сообщения от Минобороны РФ.
По его словам, обстановка в российском приграничье продолжает оставаться сложной и пока сложно прогнозировать, когда Курская область будет полностью освобождена от присутствия украинских боевиков.
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Элина Позднякова