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Рогов оценил переговоры с Украиной по эвакуации курян из Сум

Рогов: спасение даже одного человека в Курской области будет достижением
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Необходимо использовать любую возможность для эвакуации гражданского населения Курской области с территории Украины. Так считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что курян, которые находятся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через белорусскую территорию.

«Этих людей нужно в любом случае пытаться спасти. Хочется вести переговоры, потому что даже спасение одного человека — это уже достижение. Если получится вывести много людей, то это вообще замечательно», — заявил Рогов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, важно не только спасти этих людей, но и рассказать о случаях расправы над мирными жителями со стороны украинских боевиков, которые являются геноцидом. ВСУ убивали жителей Курской области без разбора, путем издевательств, расчленения, расстрелов, напомнил Рогов.

Он добавил, что если есть шанс спасти хоть какое-то число курян, то необходимо это сделать, а уже потом рассказать правду.

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Стало известно, когда США могут смягчить санкции против РФ
Политолог Дудаков: США могут отменить санкции после договора с РФ по Украине
26 февраля 2025, 16:28

Фото: iStock/Mihrzn

США могут смягчить санкции против России после разрешения украинского конфликта, но сейчас об этом говорить еще рано. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем. Однако в настоящее время никаких договорённостей на этот счёт нет.

Политолог отметил, что на данный момент снятие санкций между США и Россией пока не обсуждаются. Этот вопрос начнет решаться после того, как возобновится работа дипломатических служб.

«Это будет процесс не самый быстрый — может и год, и полгода занять. Но если администрация Трампа будет пытаться побыстрее с нами (с Россией — ред.) договориться по Украине, то возможно смягчение санкций и в краткосрочной перспективе», — допустил Дудаков в беседе с «Известиями».

По его словам, еще рано предполагать, какие именно санкции могут снять США. Эти вопросы будут решаться в рамках переговоров между сторонами. Однако Дудаков предположил, что первыми снимут те ограничения, которые негативно влияют на экономику США.

«Это, например, импорт титана для американской аэрокосмической индустрии и импорт низкообогащенного урана для американских атомных электростанций. Это импорт стали, алюминия и некоторых других металлов в США, также импорт удобрений», — уточнил Дудаков.

Тем не менее для России важно, чтобы США смягчили санкции в энергетике для того, чтобы беспрепятственно поставлять российский сжиженный природный газ, заключил эксперт.

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В РФС назвали сроки работы Карпина в сборной после его ухода из «Ростова»
РФС: Валерий Карпин останется у руля сборной до истечения контракта в 2028 году
26 февраля 2025, 15:38

Валерий Карпин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул аналогичный пост в клубе «Ростов». До этого наставник в течение трёх лет совмещал обе эти должности.
Специально для издания «РБ Спорт» ситуацию прокомментировали в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Отмечается, что Карпин покинул должность главного тренера «Ростова» по собственной инициативе. По его словам, такой шаг был продиктован необходимостью полностью сосредоточиться на работе в главной команде страны, не отвлекаясь на клубные дела и заботы.

«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», — заявили в службе коммуникаций РФС.

Карпин возглавлял «Ростов» в периоды с декабря 2017 года по август 2021 года, а также с марта 2022 года и до вчерашнего дня. Летом 2021 года 56-летний специалист стал главным тренером сборной России. В период пока ещё продолжающегося отстранения национальной команды от международных турниров тренеру разрешено было совмещать работу в сборной и клубе.

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#спорт
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#валерий карпин
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Политолог Фёдоров оценил попытки Макрона надавить на Трампа
Политолог Фёдоров: Макрону не удастся повлиять на планы Трампа
26 февраля 2025, 15:04

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру не удастся изменить планы главы США Дональда Трампа. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что во время встречи в Белом доме Макрон надавил на Трампа, чтобы он предоставил поддержку солдатам Франции и Британии, которые планируются к размещению на Украине после заключения мирного соглашения.

По словам эксперта, Трампа сложно «свернуть» с намеченного пути и вложить ему в голову другие помыслы, отличающиеся от его собственных.

«Но Макрон продолжит устанавливать отношения. Вряд ли он уломает или изменит позицию американцев относительно Украины. Глава Франции сам забывает о главном вопросе в этой истории — безопасность должна быть обеспечена и России тоже», — подчеркнул Фёдоров в беседе с RT.

Он уточнил, что скоро в Вашингтоне пройдет встреча с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который попытается ещё больше надавить на Трампа.

Эксперт считает, что Трамп, возможно, учтёт некоторые пожелания европейцев, однако его позиция при этом кардинально не изменится, заключил Фёдоров.

Тем временем, argumenti.ru пишут, что 21 февраля США передали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в первом варианте. Так, каждое «предложение» Трампа хуже предыдущего. Сначала речь шла о 100 миллионах долларов, затем о 500 миллионах долларов, а совсем недавно прозвучала сумма в триллион.

Издание считает, что теперь Украине либо никак не существовать, либо на столетия превратиться в самую отсталую из колоний.

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Менее 11 км осталось до полного окружения Суджи бойцами ВС РФ
26 февраля 2025, 14:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Менее 11 километров осталось до полного окружения Суджи российскими бойцами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что за последние несколько дней ВС РФ зачистили или освободили пять населённых пунктов в Курской области: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. В данный момент продолжаются бои в селе Малая Локня, деревнях Старая и Новая Сорочина и около населённых пунктов Гуево и Махновка.

Сейчас главной задачей российских военных является взятие под контроль единственной в оккупированном районе асфальтированной дороги между Юнаковкой и Суджей.

Ранее бойцы из 810-й бригады морской пехоты заявляли, что уже сейчас передвижение боевиков ВСУ на данном участке фронта сильно осложнено. Также у украинских войск нет возможности своевременно производить ротацию, пополнять запасы боеприпасов, топлива и продовольствия, а также вывозить раненых.

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#курская область
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В аэропорту Новокузнецка на пять часов задержали вылет рейса в Сочи
26 февраля 2025, 13:52

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Из-за закрытия аэропорта в Сочи в воздушной гавани Новокузнецка на несколько часов задержался прилёт и вылет авиарейса в Сочи.
По данным Росавиации, в аэропорту в Сочи в 1:47 по московскому времени ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла.

Согласно данным электронного табло, прибытие самолёта Nordwind Airlines из Сочи ожидается в 13:25, а вылет обратно — в 14:30 вместо 9:25 по расписанию, пишет «Сiбдепо».

Ограничения в аэропорту в Сочи сняли в 08:00 по московскому времени.

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