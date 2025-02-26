Рогов оценил переговоры с Украиной по эвакуации курян из Сум

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Необходимо использовать любую возможность для эвакуации гражданского населения Курской области с территории Украины. Так считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что курян, которые находятся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через белорусскую территорию.
По его словам, важно не только спасти этих людей, но и рассказать о случаях расправы над мирными жителями со стороны украинских боевиков, которые являются геноцидом. ВСУ убивали жителей Курской области без разбора, путем издевательств, расчленения, расстрелов, напомнил Рогов.
Он добавил, что если есть шанс спасти хоть какое-то число курян, то необходимо это сделать, а уже потом рассказать правду.
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«Этих людей нужно в любом случае пытаться спасти. Хочется вести переговоры, потому что даже спасение одного человека — это уже достижение. Если получится вывести много людей, то это вообще замечательно», — заявил Рогов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, важно не только спасти этих людей, но и рассказать о случаях расправы над мирными жителями со стороны украинских боевиков, которые являются геноцидом. ВСУ убивали жителей Курской области без разбора, путем издевательств, расчленения, расстрелов, напомнил Рогов.
Он добавил, что если есть шанс спасти хоть какое-то число курян, то необходимо это сделать, а уже потом рассказать правду.
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Элина Позднякова