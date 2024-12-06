В Госдуме высказались об эффекте интервью Лаврова с Карлсоном

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Миротворческая позиция России была озвучена главой МИД РФ Сергеем Лавровым в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что эффект от интервью будет зависеть от того, услышит ли его западное общество, дадут ли ему сделать это.
«Лавров обозначил позицию России, которая заключается в том, что мы всегда стремились и стремимся к диалогу со всеми. Готовы сотрудничать во всем, что не противоречит интересам нашей страны, готовы выстраивать отношения, основанные на международном праве. Мы всегда работали «за» и никогда не работали «против», — прокомментировал Чепа.
Российская сторона никогда не отрицала свою готовность к переговорам, однако на Украине ввели законодательный запрет на диалог с Россией. Более того, президент России Владимир Путин предлагал урегулировать конфликт летом этого года, но в Киеве отказались.
Читайте также:
Экс-глава Василеостровского района Ильин поедет на СВО из суда по контракту
Премьер Венгрии заявил о промахе Украины при отказе от мирного договора с РФ
Действия ВСУ в зоне СВО вызвали шок на Западе
Никита Кротов