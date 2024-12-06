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Командиры ВСУ намеренно оставляют тела погибших военнослужащих, чтобы не платить компенсацию их родственникам, поделился мнением в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч украинцев.
«…Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших», — гласит публикация Боуза.Ранее сообщалось, что российская армия окружает Курахово в Донбассе с нескольких сторон. По словам представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова, противник отступает на запад, теряя населенные пункты и плацдармы.
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Никита Кротов