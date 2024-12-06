Экс-глава Василеостровского района Ильин поедет на СВО из суда по контракту

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Обвиняемый в получении взятки на 5,6 миллиона рублей экс-глава Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин отправится на спецоперацию из зала суда. Как сообщает «Фонтанка», уголовное дело приостановлено, бывший чиновник заключил контракт с Минобороны России.
Ранее «Радио 1» публиковало рассказ украинского боевика Евгения Гоча, предоставленный Минобороны РФ. Мужчина до начала спецоперации работал на Запорожской АЭС в Энергодаре, потом уехал оттуда. Позже его призвали, сначала отправили пройти подготовку на территории Украины, а после — в Польшу на офицерские курсы.
В итоге Гоч сдался в плен бойцам ВС РФ на курском направлении, когда попал под минометный обстрел, получив ранения в руку и в живот.
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Никита Кротов