Стало известно об еще одной цели СВО

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Россия еще до объявления США знала, что Париж тайно отправляет военных для участия в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией у российской армии появились новая цель для достижения в рамках специальной военной операций, передает NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что новая цель – наемники – легитимна и ранее по ним уже применялось высокогорное оружие в зоне боевых действий.
Депутат считает, что на самом деле все эти граждане приехали на Украину для участия в боевых действиях. Он напомнил, что 14 января в Харькове в результате российских ракетных ударов было уничтожено целое подразделение таких наемников. Всего за все время конфликта в зоне СВО было уничтожено 147 французских наемников.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией». По словам дипломата, политик пытается занять лидирующее положение в Европе.
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«Нам и так прекрасно было известно о том, что Франция направляет на Украину своих военных, правда, делает это тайно, предварительно увольняя их из армии и снабжая легендами, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие с гуманитарной помощью», – отметил Журавлев.
Депутат считает, что на самом деле все эти граждане приехали на Украину для участия в боевых действиях. Он напомнил, что 14 января в Харькове в результате российских ракетных ударов было уничтожено целое подразделение таких наемников. Всего за все время конфликта в зоне СВО было уничтожено 147 французских наемников.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией». По словам дипломата, политик пытается занять лидирующее положение в Европе.
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Александр Климов