Шойгу заявил о продвижении войск на красноармейском направлении

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Российские войска успешно продвигаются в направлении Красноармейска Луганской народной республики (ЛНР), заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Telegram-канале ведомства.
«Подразделения бригады успешно вели боевые действия на черниговском направлении, с честью и доблестью участвовали в освобождении Лисичанска, действовали на направлении главного удара в населенном пункте Авдеевка», – отметили в министерстве.
Шойгу отметил успешность продвижения бойцов. В частности, они освободили населенный пункт Бердичи.
За проявленное мужество двое военнослужащих были удостоены звания Героя России, а около 10 000 солдат были награждены государственными и ведомственными знаками.
Ранее, 5 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска освободили село Очеретино в Донецкой народной республике.
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Александр Климов