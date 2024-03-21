В грузинском легионе воюют наёмники из Японии, Великобритании, Израиля

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В «Грузинском национальном легионе» на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из Японии, Великобритании, Израиля, Армении и Азербайджана. Об этом рассказал пленный военный из Грузии Мамука Гацарели — участник данного вооруженного формирования. его слова передаёт РИА Новости.
Гацарели до 2022 года был стрелком ручного пулемета М-249 роты «Альфа» 22-го батальона 2-й мехбригады вооруженных сил Грузии. Он решил отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Уже 15 марта того же года он прилетел в Варшаву и там подошел к человеку с табличкой «Иностранный легион». Однако в силу возраста (2001 г. р.) его туда не взяли. Тогда, по его словам, он добыл контакты командира «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили.
Он уточнил, что некоторые из них участвовали в конфликте с 2014 года.
Напомним, 20 февраля 2024 года он получил пожизненный срок за участие в боевых действиях на стороне Украины и посягательства на жизнь военнослужащего.
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«Я позвонил ему, он направил ко мне человека - и через час я уже находился в месте дислокации «Грузинского национального легиона». В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности», — рассказал Гацарели.
Напомним, 20 февраля 2024 года он получил пожизненный срок за участие в боевых действиях на стороне Украины и посягательства на жизнь военнослужащего.
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Элина Позднякова