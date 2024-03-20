Рогов рассказал об иностранных наёмниках в рядах ВСУ на Запорожском направлении

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На Запорожском направлении замечены наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
Он уточнил, что в иностранном легионе на запорожском направлении кроме наёмников из Франции, замечены и британцы. Однако и тех, и других там не много, отметил Рогов. По его словам, иностранные подразделения ВСУ состоят из польских, грузинских наемников, а также боевиков из запрещённых в РФ террористических группировок. В их составе преобладают уроженцы Северного Кавказа.
В начале марта в ГУР Украины заявляли, что на стороне украинской армии воюют наёмники из 50 разных государств. В ведомстве отметили, что в состав международного легиона входят военные из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
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«Польские, французские и британские наемники изначально прибыли в оккупированную ВСУ часть Запорожской области как командные расчеты для управления сложными видами вооружений, такими как гаубица М-777, ракетный комплекс «HIMARS», Storm Shadow/SCALP и прочие», — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.
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Элина Позднякова