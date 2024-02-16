В ГУР назвали плохой ситуацию для ВСУ в зоне СВО

Фото: iStock/Jakub Laichter
Ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ складывается плохо из-за дефицита снарядов. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова передает «РБК-Украина».
«Плохая (ситуация на фронте – ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и для этого есть объективные причины», — рассказал Буданов*.
По его словам, проблема заключается в высокой интенсивности и продолжительности боевых действий. Он также добавил, что объемы вооружения, предоставляемые западными союзниками, не могут покрыть потребности Украины, так же, как и промышленность страны.
Читайте также:
Военные из 119-й бригады теробороны ВСУ заявили о желании сложить оружие
«48 часов»: сколько осталось до полного освобождения Авдеевки
Командование ВСУ заявило о возможном отступлении из Авдеевки
*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Элина Позднякова