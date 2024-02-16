Командование ВСУ заявило о возможном отступлении из Авдеевки

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ВСУ под Авдеевкой готовят позиции исходя из всех возможных сценариев. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский, передает издание «Украинская правда».
«Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — заявил Тарнавский.
По его словам, украинские военные продолжают оборонительную операцию, однако приоритетом для командования является сохранение жизни бойцов ВСУ.
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Элина Позднякова