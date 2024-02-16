«48 часов»: сколько осталось до полного освобождения Авдеевки

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Российский военный корреспондент Евгений Лисицын выразил уверенность, что до полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов.
«Сейчас в Российской Федерации творится великая история. Тот населенный пункт откуда бил нацист по Донецку почти освобожден. Я точно знаю до полного освобождения Авдеевки осталось менее 48 часов», - пишет Лисицин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что при сложной ситуации для ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский не дает разрешение на вывод войск.
При этом, по данным российских военкоров, до полного окружения Авдеевки осталось меньше двух километров. ВС РФ кинули все силы на то, чтобы взять город в кольцо. Политолог Алексей Живов написал в своем Telegram-канале, что за половину суток по позициям ВСУ в Адеевке было выпущено порядка 60 ФАБ.
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Элина Позднякова