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В ГУР назвали сроки нового наступления ВСУ

Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ пойдут в наступление весной
31 января 2024, 18:33
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ планируют новое наступление уже весной 2024 года. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова передает Telegraph.
«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придет наша очередь», — заявил Буданов.

Таким образом, по его словам, ВСУ вновь перейдут к наступательным действиям уже весной текущего года.


Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает свою стратегию в отношении Украины после неудачного контрнаступления со стороны украинских сил.

Согласно информации газеты Washington Post, новый план фокусируется не на попытках захвата новых территорий, а на предоставлении Киеву поддержки в противостоянии возможным новым атакам. Издание отмечает, что администрация стремится помочь Украине отразить возможные новые наступления со стороны России, одновременно направляя усилия на достижение долгосрочной цели укрепления военной и экономической мощи страны.

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Путин: Россия требует провести международное расследование крушения Ил-76
31 января 2024, 18:19

Фото: сайт Кремля

Россия настаивает на проведении международного расследования крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование», - заявил Путин.

Однако он отметил, что желающих из международных организаций провести расследование нет.

Глава государства официально заявил, что Россия просит прислать международных экспертов для анализа и оценки полученных вещественных доказательств того, что российский самолет с украинскими пленными на борту был сбит системой Patriot.

По словам Путина, проведённая экспертиза показала, что самолёт сбили зенитно-ракетным комплексом Patriot.

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В Севастополе сбили воздушную цель
Развожаев: В Севастополе работает ПВО, предварительно, сбита воздушная цель
31 января 2024, 18:05

Фото: iStock/Ales_Utovko

В Севастополе ПВО отражает украинскую атаку. По предварительным данным, сбита одна воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации спасательной службы Севастополя, зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. Сейчас туда направляются все экстренные службы города.

Развожаев также призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

21 января в Минобороны России сообщали, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Черного моря рядом с западным побережьем Крымского полуострова.

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#ракеты
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Украина постоянно дает сигналы о готовности к обмену пленными - Путин
Путин: Украина постоянно дает сигналы о готовности к обмену пленными
31 января 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Украинская сторона постоянно дает сигналы о готовности к обмену пленными, при этом как там поступят со своими военнослужащими – их дело. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.
«Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы», - сказал глава государства.

Путин также отметил, что Россия не намерена приостанавливать обмен военнопленными с Украиной. Тем самым российский лидер опроверг появившиеся слухи о том, что российская сторона может остановить процедуру обмена пленными с Киевом после трагедии с самолётом Ил-76 в Белгородской области. Он отметил, что не понимает, с какой целью ВСУ сбили самолёт с гражданами Украины и предположил, что таким образом киевские власти хотели спровоцировать Россию на ответные действия.

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Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания «генерал-майора»
31 января 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Друзья! Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера «генерал-майор» дорогому брату, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Делимханов имеет авторитет и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе. По словам Кадырова, он с самого начала сражался с украинскими нацистами, а также освобождал от ВСУ Мариуполь и другие населенные пункты в ДНР. Также именно под руководством Делимханова чеченские подразделения выполняли боевые задачи СВО.

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Минобороны РФ: ОАЭ оказали содействие при возвращении бойцов ВС РФ из плена
31 января 2024, 17:16

Фото: iStock/Sinenkiy

Посредниками при состоявшемся в среду, 31 января, обмене пленными между Россией и Украиной стали ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», - рассказали в оборонном ведомстве России.

Напомним, в среду стало известно, что в Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 195 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Отмечается, что Украине с территории России были также переданы 195 военнопленных. Предварительно был осуществлён переговорный процесс, результатом которого стал обмен пленными.

Обмен пленными планировалось провести еще 24 января. Однако того ВСУ сбили российский самолет, который доставлял 65 военнопленных ВСУ к месту обмена. Все они погибли.

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Мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ белгородского села Богун-Городок
Гладков: мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ села Богун-Городок
31 января 2024, 16:58

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ второй раз за день атаковал село Богун-Городок в Белгородской области. На этот раз осколочное ранение получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники местной администрации везут пострадавшего в центральную районную больницу. Там ему будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, губернатор рассказал, что в результате атаки украинского дрона поврежден один автомобиль.

31 января Гладков сообщал, что два дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по селу Богун-Городок. По его словам, были сброшены два взрывных устройства. В результате детонации боеприпасов осколками повреждены два автомобиля. Кроме того, выбиты стёкла в одном жилом строении. Пострадавших среди жителей населённого пункта нет.

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ВСУ предупредили о скором обрушении линии фронта
Экс-разведчик Риттер: ВСУ угрожает обрушение всей линии фронта
31 января 2024, 16:46

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ уже в времени ожидает обрушение всей линии соприкосновения из-за мощных атак российских военных. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Украинцев вытесняют. Чтобы контратаковать им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет тренированных военных, нет оборудования», - заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, на линии боевого соприкосновения остается все меньше солдат ВСУ, что в конечном итоге приведет к падению всего фронта. При этом, Риттер отметил, что армия России планомерно продвигается вперед. Он заключил, что российские военные становятся все сильнее, при этом украинские – слабеют.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Он добавил, что украинским военным приходится постоянно восстанавливать разбитые российскими силами укрытия. При этом отставной генерал добавил, что российские военные также активно используют беспилотники и артиллерию, чтобы помешать ВСУ перебросить больше сил на другой берег Днепра.

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В Запорожской области заявили о формировании союзов вокруг Валерия Залужного
Рогов: Вокруг Валерия Залужного начали формироваться союзы
31 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Вокруг фигуры главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начали формироваться союзы, об этом рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам Рогова, сперва Залужному предложили уйти по собственному желанию и занять пост советника президента по безопасности, однако, от этой должности он отказался. После главнокомандующему Вооружёнными силами Украины поступило предложение о посте главы Совета национальной безопасности обороны, но на это он также не согласился.

«И мы видим, что Залужный сейчас субъектизируется, то есть вокруг него начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но тех людей, которые понимают, и их кураторы понимают, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и ссориться с ним сейчас смысла нет», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Рогов.

При этом, ранее американское издание The Washington Post узнало, что разногласия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским возникли из-за масштабов мобилизации.

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В Россию вернулись около 200 военных, освобождённых из украинского плена
В Россию с территории Украины вернулись 195 военнопленных
31 января 2024, 15:37

Фото: iStock/zim286

В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 195 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что Украине с территории России были также переданы 195 военнопленных.

Предварительно был осуществлён переговорный процесс, результатом которого стал обмен пленными.

Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили освобождённых бойцов в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

В настоящее время российским военным, освобождённым из украинского плена, оказывается медицинская и психологическая помощь.

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