В ГУР назвали сроки нового наступления ВСУ

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ВСУ планируют новое наступление уже весной 2024 года. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова передает Telegraph.
«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придет наша очередь», — заявил Буданов.
Таким образом, по его словам, ВСУ вновь перейдут к наступательным действиям уже весной текущего года.
Согласно информации газеты Washington Post, новый план фокусируется не на попытках захвата новых территорий, а на предоставлении Киеву поддержки в противостоянии возможным новым атакам. Издание отмечает, что администрация стремится помочь Украине отразить возможные новые наступления со стороны России, одновременно направляя усилия на достижение долгосрочной цели укрепления военной и экономической мощи страны.
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