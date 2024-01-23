В Британии признали, что армия России стала опытнее за годы СВО

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Армия России за время спецоперации стала более опытной и продолжает улучшать свои навыки. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на британского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
«Два года уроков ведения военных действий превратили российскую армию в гораздо более "опытную" силу», - говорится в статье.Он отметил, что оборонительные линии российских военных качественно возведены, хорошо защищены и скрыты. Также чиновник добавил, что Россия совершенствуют тактику нанесения ударов, беря в основу разведданные.
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