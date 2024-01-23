«Новая линия Залужного»: стало известно, куда отступят ВСУ

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ВСУ вскоре отступят на оборонительную «линию Залужного», строительством которой сейчас занимаются инженерные войска. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую "линию Залужного" (главкома ВСУ — ред.)», —рассказал Стариков в своем блоге на YouTube.
Он пояснил, что данная линия находится в 10-15 км от линии боевого соприкосновения. Стариков уверен, что как только солдаты достоят эту линию, ВСУ отступят к ней.
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Элина Позднякова