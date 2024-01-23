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«Новая линия Залужного»: стало известно, куда отступят ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ отступят на новую «линию Залужного»
23 января 2024, 15:29
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ вскоре отступят на оборонительную «линию Залужного», строительством которой сейчас занимаются инженерные войска. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую "линию Залужного" (главкома ВСУ — ред.)», —рассказал Стариков в своем блоге на YouTube.

Он пояснил, что данная линия находится в 10-15 км от линии боевого соприкосновения. Стариков уверен, что как только солдаты достоят эту линию, ВСУ отступят к ней.


Недавно стало известно, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина». The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.

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Военкор испанской газеты El Mundo рассказал о катастрофических потерях ВСУ
23 января 2024, 16:03

Фото: istockphoto/Nzpn

Вооружённые силы Украины несут просто катастрофические потери. Об этом свидетельствуют быстро расширяющиеся военные кладбища.
К такому выводу пришёл побывавший в зоне боевых действий военный корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Эспиноса. Он написал об очень серьёзных потерях с украинской стороны и о постоянно увеличивающихся кладбищах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

По словам журналиста, украинцы уже утратили остатки оптимизма из-за военных неудач и отсутствия каких-либо положительных перспектив.

«Оптимизма становится всё меньше, а могил — больше», — заявил Эспиноса.

Ранее немецкий корреспондент Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и разговора с украинскими солдатами на передовой сообщил, что ВСУ находятся в безвыходной ситуации, так как солдаты измождены, а снарядов не хватает для отражения российских атак.

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ВСУ обвинили руководство Украины в провале контрнаступления
Mundo: ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за огласки
23 января 2024, 15:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные считают руководство страны и страны Запада виновными в провале летнего контрнаступления, так как оно было заранее оглашено. Об этом пишет испанская газета Mundo.
По информации издания, многие украинские военные винят власти страны за преждевременную огласку контрнаступления.

«Все (украинское руководство – ред.) занималось объявлением того, куда мы направляемся, и конечно, нас ждали», - заявил украинский спортсмен Андрей Онистрат, вступивший в ВСУ.

Он добавил, что киевские власти поставили перед ВСУ непосильные задачи. Также давление оказывали западные страны, которые и заставили Украину пойти на это контрнаступление.

Таким образом, издание утверждает, что основные упреки украинских военных направлены на США и Европу. Они считают, что союзники оказали недостаточно помощи для планируемого крупномасштабного контрнаступления. Также один из военных рассказал изданию, что на Украине почти не осталось мужчин. По его словам, например, во Львове на одного мужчину приходится пять женщин.

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#контрнаступление
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Снаряд ВСУ попал под окна приемной Пушилина в Донецке, пострадали сотрудники
23 января 2024, 15:07

Фото: istock / Standart

Снаряд Вооруженных сил Украины влетел на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка. В результате атаки пострадали два человека, занимающие должности в общественной приемной главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом информирует РИА Новости.

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинской армии. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что здание ДК, детского сада и многоквартирного дома получили повреждения. Также поврежден фасад Дома культуры, а со стороны прилета снаряда выбило окна. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что по этому району выпустили 5 снарядов из РСЗО.

«Около 12 часов произошел прилёт под окна ДК Куйбышева, возле окон приемной Дениса Владимировича Пушилина, буквально через 15 минут после завершения приема граждан, пострадало два сотрудника, их забрала скорая», — сказал корреспондентам глава Куйбышевского района Иван Адамец.
Ранее Пушилин заявил, что ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обстрел
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Раненный российский военный взял в плен шестерых бойцов ВСУ
Раненный командир боевой машины ВС РФ Шамалюк взял в плен шесть бойцов ВСУ
23 января 2024, 14:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир боевой машины, сержант Денис Шамалюк рассказал, как с ранениями взял в плен шестерых солдат украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Солдат, получивший орден Мужества, рассказал, что это произошло в ходе стрелкового боя. Он побежал к подвалу, чтобы укрыться в нём, но дверь оказалась закрыта. Затем начался массированный артиллерийский обстрел, и Шамалюк попытался проникнуть в убежище.

Из подвала донеслись крики: «Не стреляйте, у нас раненный». Тогда Шамалюк начал ждать выхода военных. Шесть бойцов ВСУ покинули подвал и российский солдат приказал им сдать оружие. Раненному украинскому бойцу была оказана медицинская помощь, а сам Шамалюк доставлен в медбатальон.

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#спецоперация
#военные
#плен
#вс рф
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Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области
23 января 2024, 14:34

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать нефтяной терминал в посёлке Жеча Стародубского района Брянской области, однако он оказался законсервированным. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, обломки вражеского беспилотника обнаружили утром 22 января на территории «Нефтяной компании Русснефть-Брянск». Дрон врезался в резервуар №3, но не пробил его, а только оставил вмятину. При этом возгорания не произошло.

Также уточняется, что атакованный нефтеналивной терминал в поселке уже более полугода полностью законсервирован. Он включает в себя нефтеналивную эстакаду и четыре резервуара для хранения нефти.

Напомним, 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

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#возгорание
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На Украине насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте
«Думская»: мужчину насильственно мобилизовали в транспорте в Одессе
23 января 2024, 14:11

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мужчину насильственно мобилизовали в общественном транспорте в Одессе. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинское издание «Думская».
Отмечается, что военные начали силой выводить украинца из транспорта. Мужчина, в свою очередь, просил остальных пассажиров немедленно вызвать полицию.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что сотрудники военкоматов не имеют права проводить проверку документов, а также осуществлять задержание граждан для мобилизации.

Также депутат выступил против расширения полномочий сотрудников военкоматов.

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#одесса
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#общественный военком
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Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
23 января 2024, 14:11

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, поразив все намеченные цели. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что на пораженных объектах производились ракеты, а также запчасти для них и взрывчатые вещества. По информации министерства, все удары достигли намеченных целей.

Накануне в Минобороны также сообщали, что российские военные с помощью авиации и артиллерии ликвидировали порядка 105 человек живой силы ВСУ на Запорожском направлении. Удары были нанесены в районах Пятихаток, Работино и Каменского. Также удалось уничтожить и украинское вооружение, среди которого оказались французская САУ «Caesar» и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

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#минобороны
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Губернатор Гладков: ВСУ из гранатомёта обстреляли хутор в Белгородской области
23 января 2024, 13:43

Фото: сайт Кремля

Украинские военные из советского гранатомёта СПГ-9 «Копьё» обстреляли приграничный хутор Панков в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале глава областной администрации написал, что военнослужащие ВСУ совершили два выстрела по территории населённого пункта. В результате атаки никто не пострадал. Кроме того, в небе в районе хутора Панков были обезврежены два украинских беспилотных летательных аппарата при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что в посёлке Красном Шебекинского района зафиксированы три разрыва миномётных снарядов. В результате удара была повреждена линия электропередачи. В настоящее время ремонтные бригады уже восстановили полноценное электроснабжение в населённом пункте, сказал Гладков.

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#губернатор
#сво
#всу
#белгород
#взрыв
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Песков: Удары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на обстрелы Донецка
23 января 2024, 13:09

Фото: istockphoto/RamonCast

Ракетные удары российских войск по военным объектам и инфраструктуре в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрелы ВСУ Донецка. Это самостоятельные военные операции, заранее планируемые командованием ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Выступая на традиционной встрече с журналистами, он также напомнил, что российские войска, в отличие от ВСУ, не подвергают атакам жилые дома и социальные учреждения, нанося удары только по предприятиям военно-промышленного комплекса, складам, военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по Харькову были повреждены строения в местах расположения иностранных наёмников. По сообщению харьковского мэра Игоря Терехова, в городе прозвучало не менее восьми взрывов. Подверглись ракетным атакам также военные объекты на территории Киева.

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#военные
#дмитрий песков
#дома
#всу
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