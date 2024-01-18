​В ГУР Украины признали прогресс РФ в производстве оружия

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Россия явно прогрессирует в производстве вооружения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, выступая в Давосе, и привел в пример модернизированную ракету Х-101.
«Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 - совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году», - заявил Скибицкий.
Он объяснил, что обновленные российские ракеты оснащены активной системой радиоэлектронной борьбы, защитой, а также тепловыми пушками.
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