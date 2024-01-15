В ГУР посчитали число добровольцев, которые идут в ВС РФ

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Ежемесячно контракты с Минобороны подписывает порядка 30 тысяч россиян. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
По информации ГУР, зарплаты российских солдат в зоне спецоперации составляют порядка 220–250 тысяч рублей в месяц. При этом за день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате.
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