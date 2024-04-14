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В Харькове прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал «Общественный» в своем Telegram-канале.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформаций Украины, в Харьковской и соседней Сумской областях объявлена воздушная тревога.
12 апреля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали район поселка Циркуны на окраине Харькова и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили туда свои силы.
Ранее украинская газета «Страна» сообщила о взрыве в Харькове. Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформаций Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась.
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12 апреля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали район поселка Циркуны на окраине Харькова и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили туда свои силы.
Ранее украинская газета «Страна» сообщила о взрыве в Харькове. Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформаций Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась.
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Александр Климов