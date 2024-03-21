В Киеве произошли три серии взрывов

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Три серии взрывов произошли в украинской столице, сообщает издание «Общественное». Мэр города Виталий Кличко также написал в своем Telegram-канале: «Взрывы в городе».
Перед этим киевская городская военная администрация проинформировала граждан о работе систем ПВО в городе.
Издание «Общественное. Новости» уточняет, что взрывы раздаются 21 марта в центральных районах Киева с 04:50 утра (05:50 мск — прим. ред.).
Тем временем на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее также сообщалось, что в Харькове два раза за день произошли взрывы. В результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения, еще пять человек пропали без вести. На месте прилета произошел крупный пожар.
Российские войска с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Издание «Общественное. Новости» уточняет, что взрывы раздаются 21 марта в центральных районах Киева с 04:50 утра (05:50 мск — прим. ред.).
Ранее также сообщалось, что в Харькове два раза за день произошли взрывы. В результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения, еще пять человек пропали без вести. На месте прилета произошел крупный пожар.
Российские войска с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Ювелина Бернст