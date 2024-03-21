В Киеве произошли три серии взрывов

В «Грузинском национальном легионе» на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из Японии, Великобритании, Израиля, Армении и Азербайджана. Об этом рассказал пленный военный из Грузии Мамука Гацарели — участник данного вооруженного формирования. его слова передаёт РИА Новости.