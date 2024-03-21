В Харькове второй раз за день произошли взрывы

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В украинском Харькове второй раз за день произошли взрывы, сообщил в мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В городе снова раздаются взрывы», — написал он.
По его сведениям, в результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения. Еще пять человек пропали без вести, их личности установлены. На месте прилета произошел крупный пожар, который почти потушили.
Тем временем в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.
Российские войска с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный украинской стороной на Крымском мосту.
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Ювелина Бернст