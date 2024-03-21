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В Харькове второй раз за день произошли взрывы

21 марта 2024, 01:10
Фото: iStock/ Zheka-Boss

Фото: iStock/ Zheka-Boss

В украинском Харькове второй раз за день произошли взрывы, сообщил в мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В городе снова раздаются взрывы», — написал он.

По его сведениям, в результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения. Еще пять человек пропали без вести, их личности установлены. На месте прилета произошел крупный пожар, который почти потушили.


О первом взрыве Терехов сообщил в обед 20 марта. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Тем временем в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.

Российские войска с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный украинской стороной на Крымском мосту.

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Российские военные уничтожили патрульный корабль ВМС Украины под Одессой
20 марта 2024, 23:07

Фото: iStock/Zeferli

Российские военные уничтожили патрульный корабль ВМС Украины у причала Одесского завода. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«"Иксоводы" наносят удары в глубину вражеской обороны, поразив U 172. После попадание в рубку и топливную систему можно наблюдать активное горение и разлив топлива», — говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что барражирующий боеприпас «Ланцет» преодолел около 50 км до поражения цели в Григоровке, которая находится более чем в 40 км от линии соприкосновения.

Ранее также сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по заводу в Харькове, где находились военнослужащие ГУР Минобороны Украины, которые пытались штурмовать Белгородскую область.

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Депутат Швыткин объяснил необходимость «санитарной зоны» у границ РФ
20 марта 2024, 22:36

Фото: istockphoto.com/Diy1

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что «санитарная зона» на Украине способствует безопасности приграничья России на воздухе и земле от ДРГ и беспилотников.
«Противник не сможет её пересекать средствами противовоздушной обороны, различных сухопутных подразделений и т. д. Эта зона позволит не пускать диверсионные разведывательные группы, а также различные беспилотные летательные аппараты на территорию приграничных районов нашей страны», — пояснил в беседе с Газета.ру Швыткин.

Ранее Владимир Путин заявлял, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ. Он отмечал, что в том числе имеет оружие западного производства.

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Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ДНР, заявил Пушилин
20 марта 2024, 22:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шесть мирных жителей пострадали при обстреле украинской армией ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.
Так, минувшей ночью сотрудники МЧС тушили пожар, возникший после обстрела вооружённых формирований Украины (ВФУ) Горловки. В это время с беспилотника была сброшена взрывчатка. В результате четверо спасателей получили ранения.

Также украинский дрон-камикадзе произвёл атаку на Никитовский район Горловки. Вследствие этого пострадал водитель такси 1973 года рождения.

В Петровском районе Донецка в ходе обстрела был ранен мужчина 1979 года рождения, отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, все пострадавшие в настоящее время проходят лечение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Пушилин рассказал, что в результате обстрела получили повреждения 11 жилых домов, складские помещения, здание колледжа, трансформатор, два автомобиля МЧС и гражданский автомобиль.

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#днр
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Армия России поразила базу наемников в Харькове
20 марта 2024, 21:59

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные нанесли удар по базе иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Харькове достаточно много баз наемников появилось. (Ударом — ред.) поражена одна из них», — говорится в сообщении агентства.

При этом информация о нанесённом ущербе не приводится.

Ранее уже сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по заводу в Харькове, где находились военнослужащие ГУР Минобороны Украины, которые пытались штурмовать Белгородскую область. Информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате удара ликвидировано большое число военных от ГУР Украины, которые осуществляют попытки штурмовать Белгородскую область.

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#наемники
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Российские военные давят ВСУ в селе Тоненькое в ДНР
WarGonzo: ВС РФ теснят ВСУ в селе Тоненькое
20 марта 2024, 21:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные активно теснят бойцов ВСУ в селе Тоненькое в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.
«Не прошло и двух дней, как начали приходить сообщения о продвижениях наших войск в этом населённом пункте. Скорее всего в ближайшие дни можно ждать хороших новостей с этого участка Донецкого фронта», — говорится в сообщении.

После освобождения Орловки от ВСУ военкоры писали, что взятие этого села должно облегчить задачу российским военным по освобождению Тоненького и Бердычей, где украинские военные еще продолжают держать оборону.

Напомним, 19 марта в Минобороны РФ заявили, что на Авдеевском направлении армия России освободила от ВСУ село Орловка в ДНР, населённый пункт перешёл под контроль российских бойцов.

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ВС РФ уничтожили в Харькове военных ГУР Украины, атаковавших Белгород
20 марта 2024, 20:54

Фото: iStock/allanswart

Российские военные нанесли мощный удар по заводу в Харькове, где находились военнослужащие ГУР Минобороны Украины, которые пытались штурмовать Белгородскую область. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сегодня днем был нанесен удар по городу Харькову, по производству беспилотников. Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен: сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115. Прилетело очень качественно», — цитирует РИА Новости Лебедева.

По его словам, в результате удара ликвидировано большое число военных от ГУР Украины, которые осуществляют попытки штурмовать Белгородскую область.

Также он добавил, что при российском ударе также уничтожены собиравшие беспилотники рабочие, прибывшие с Западной Украины, а также иностранные специалисты, занимающиеся снаряжением этих дронов. Лебедев пояснил, что этих людей набрали после увольнения местных жителей.

Агентство уточняет, что в уничтоженном цеху производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и боеприпасы к ним.

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Шмыгаль допустил мобилизацию менее 500 тысяч украинцев
20 марта 2024, 20:33

Фото: iStock/Olena_Z

Украинской армии будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис, чьи слова приводит Bloomberg.
Он подчеркнул, что в столь масштабном призыве, возможно, нет необходимости, с учётом ротации военнослужащих и траншей западных стран.

Шмыгаль отметил, что Украина продолжит борьбу, если заручится поддержкой партнёров.

В настоящее время украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах, ракетах большой и средней дальности, добавил премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что той помощи, которую выделили западные страны, хватит Украине только на первое полугодие.

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СК РФ расследует обстрелы ВСУ Белгородской и Херсонской областей, ЛНР И ДНР
СК установит обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской области и ДНР
20 марта 2024, 20:22

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России займётся расследованием фактов обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В результате обстрелов населённый пунктов Белгородской области украинскими войсками, погибли пять мирных жителей, ещё девять человек пострадали.

Последствиями обстрела ВСУ центра Лисичанска в ЛНР стали гибель одного мужчины и повреждение трёх этажей многоквартирного дома.

Один мирный житель был убит в результате обстрела ВСУ в Каховском районе Херсонской области.

При обстреле противником Петровского района ДНР ранены женщина 1936 года рождения. Двое шахтёров получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию шахты им. А.А. Скочинского в Кировском районе Донецка. Также двое мирных граждан пострадали в Горловке, а ещё четверо сотрудников МЧС РОсии и один местный житель получили ранения при сбросе боеприпасов на город.

В Следственном комитете подчеркнули, что все обстоятельства совершённых преступлений будут установлены.

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#белгородская область
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Mash опубликовал видео встречи белгородскими пограничниками украинской ДРГ
20 марта 2024, 19:56

Фото: iStock/zabelin

Экшн-камера на каске пограничника в белгородской области сняла встречу украинской ДРГ в селе Сподарюшино Белгородской области. Видео опубликовал Mash.
Предположительно, видео от 13 марта. Именно тогда в в Сподарюшино российские военные вели жёсткий бой с членами вражеской ДРГ. На нем около 20 вооружённых дагестанских пограничников, находящиеся в опорном пункте в селе, встретили группу украинских диверсантов при попытке прорваться на территорию России при поддержке танков и авиации.

Два дня потребовалось российским бойцам на то, чтобы выбить диверсантов из населенного пункта. Сейчас командир российской группы с позывным «Монако» вместе с сослуживцами проходит лечение в Питере. По их словам, обстановка в Грайворонском районе напряжённая. Однако они утверждают, что диверсантов в Белгородской области сейчас нет.

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«Мы можем ответить тем же»: Путин – об ударах ВСУ по Белгороду
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