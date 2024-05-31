В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что санитарная зона безопасности, которая, как утверждается, будет создана на востоке Украины, пройдет в 200 километрах западнее Харькова, передает РИА Новости.
Ганчев подчеркнул, что расстояние в 200 километров — «это минимум». По его словам, важно учитывать интересы жителей других областей, которые находятся под контролем противника.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в случае применения Украиной высокоточного оружия большой дальности для ударов по территории России, придётся снова принимать решение о создании так называемой санитарной зоны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в случае применения Украиной высокоточного оружия большой дальности для ударов по территории России, придётся снова принимать решение о создании так называемой санитарной зоны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова