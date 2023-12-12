В Харьковской области прогремели взрывы

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В Харьковской области Украины раздались взрывы, сообщает «24 канал».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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«В Харьковской области раздались взрывы», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян