В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции

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В Сети появилось видео, на котором БМП-2 нейтрализует противника из корострельной пушки 2А42 30-мм калибра. Об этом пишет RG.RU.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян