Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении

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В Минобороны РФ сообщили, что российский расчёт ПТРК «Фагот» ЗВО ликвидировал командно-наблюдательный пункт ВС Украины на Купянском направлении. Его удалось обнаружить с помощью расчётов БПЛА примерно в двух километрах от позиций ВС РФ, пишет РИА Новости.
«Расчеты БПЛА и противотанковых ракетных комплексов «Фагот» группировки войск «Запад» выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.
После поражения пункта противника противотанковый расчёт оперативно покинул огневую позицию, чтобы ВСУ не нанесли ответный удар.
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