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Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
12 декабря 2023, 03:14
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

В Минобороны РФ сообщили, что российский расчёт ПТРК «Фагот» ЗВО ликвидировал командно-наблюдательный пункт ВС Украины на Купянском направлении. Его удалось обнаружить с помощью расчётов БПЛА примерно в двух километрах от позиций ВС РФ, пишет РИА Новости.
«Расчеты БПЛА и противотанковых ракетных комплексов «Фагот» группировки войск «Запад» выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

После поражения пункта противника противотанковый расчёт оперативно покинул огневую позицию, чтобы ВСУ не нанесли ответный удар.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Полянский: Выпрошенное Зеленским в США оружие будет перемолото ВС России
12 декабря 2023, 01:35

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всё оружие, которое президент Украины Владимир Зеленский выклянчил во время визита в Вашингтон, будет перемолото ВС России или брошено.
По словам российского дипломата, Зеленский в ходе своего «начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США» просит оружие для ВСУ.

«Все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты», — цитирует РИА Новости слова Полянского в ходе заседания Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что «тонущий» Киев «может затянуть в воронку» и западных союзников, оказывающих поддержку украинской армии.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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Генерал Кириллов: СБУ готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ
Минобороны: Украина готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами
12 декабря 2023, 01:05

Фото: iStock/iStock-1384798401

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ закупили в Германии партию химикатов. Об этом пишет РИА Новости.
«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ», — сказал Кириллов в ходе тематического брифинга Минобороны РФ.

По словам Кириллова, в подготовке провокации СБУ задействована украинская компания «Реалаб» (импортер химических реагентов и прекурсоров). Отмечается, что осенью этого года «Реалаб» закупил в ФРГ партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия, произведённых компанией Honeywell Research Chemicals в США.

Минобороны России называет целью провокации обвинение ВС РФ в применении химического оружия, и, как следствие, дальнейшая антироссийская кампания в ООН и мировых СМИ.

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#вс рф
#сбу
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Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине
Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине до нового года
12 декабря 2023, 00:47

Фото: iStock/trekandshoot

Конгресс США перед уходом на каникулы не планирует рассматривать запрос Белого дома о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расписание американского законодательного органа.
Уточняется, что комитет палата представителей США завтра проведёт слушания о конкуренции с Китаем. Другой комитет обсудит расследование в рамках процедуры импичмента действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена. В расписание также значатся и другие мероприятия, однако они не имеют отношения к финансированию Украины.

При этом с пятницы, 15 декабря, до 9 января палата представителей будет находиться в новогоднем отпуске.

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#расписание
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#всу
#киев
#помощь
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Главы минобороны ЕС не договорились о новом пакете помощи Украине
Боррель: Главы минобороны ЕС не договорились о новом пакете помощи Украине
11 декабря 2023, 23:32

Фото: iStock/ValtimorN

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны сообщил, что министры обороны стран ЕС не сумели договориться о новом транше на военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Борреля, страны Европейского союза обсуждают выделение Киеву восьмого пакета военной помощи в размере 500 млн евро.

«Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу», — цитирует агентство слова главы евродипломатии.

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#страны
#зеленский
#евросоюз
#помощь
#украина
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В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции
RG.RU: В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции
11 декабря 2023, 23:19

Фото: iStock/Zeferli

В Сети появилось видео, на котором БМП-2 нейтрализует противника из корострельной пушки 2А42 30-мм калибра. Об этом пишет RG.RU.
Отмечается, что современные боевые условия требуют адаптации военных к новым угрозам, включая применение ВСУ FPV-дронов. На фоне этого российская техника была модернизирована, получив установленные над башней экраны для обеспечения дополнительной защиты от подобных угроз. Кроме того, для обеспечения дополнительной бронезащиты были укреплены борта БМП-2.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#танки
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Среди ВСУ стремительно распространяется инфекция, устойчивая к антибиотикам
Telegraph: военные ВСУ массово заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией
11 декабря 2023, 22:20

Фото: iStock/wildpixel

Военный конфликт на Украине спровоцировал рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях. Такие данные приводит британская Telegraph.
«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — гласит статья.

В ноябре и декабре 2022 года в трех областных больницах Украины обследовали пациентов на наличие инфекций, и выяснили, что рост антибиотикорезистентности привел к серьезному кризису, требующего принятия срочных мер.

Согласно исследованию, 14% пациентов заразились в самом медучреждении. Еще около 60% заразились инфекцией, которая не поддается лечению карбапенемов (высокоэффективные антибиотики, которые используются для лечения тяжелых бактериальных инфекций).

Таким образом, рост заражения инфекциями, устойчивым к антибиотикам, происходит среди украинцев из-за увеличения травм при вооруженном конфликте, а также ростом нагрузки на медучреждения страны.

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#антибиотики
#медучреждения
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В России создана рабочая группа для написания истории СВО
Минобрнауки создало рабочую группу для написания истории СВО
11 декабря 2023, 21:49

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Минобрнауки создало рабочую группу, которая будет писать историю проведения специальной военной операции. Об заявил директор Института российской истории РАН Юрий Петров в рамках круглого стола Российского исторического общества по изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.
Юров рассказал, что Минобрнауки создало рабочую группу по изучению спецоперации. В рамках этого вопроса проводится активная работа.

«В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО», — пояснил Петров.
Руководит данной работой заместитель главы Минобрнауки, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. По словам Петрова, переход от классификаторов к сбору материалов и написанию самой истории СВО станет возможным уже в ближайшее время.

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США помогут Украине создать войска, способные сдержать ВС РФ в будущем
Остин: США помогут Украине создать войска для сдерживания РФ в будущем
11 декабря 2023, 21:36

Фото: iStock/FabrikaCr

США хотят помочь Украине достичь успеха на поле боя и сформировать вооруженные силы, которые в будущем будут способны сдерживать Россию. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в рамках совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия, а также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы», - сказал Остин.

Шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Также он отметил, что США планируют принять меры для сдерживания российской агрессии в будущем, в том числе в случае, если она будет направлена на страны НАТО.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга Белого дома заявил, что США планируют до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Он также добавил, что во вторник состоится встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заверит своего коллегу в том, что будет добиваться утверждения конгрессом запроса на выделения новых средств для продолжения поддержки Киева.

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#байден
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ВСУ пытаются избегать прямых боестолкновений с ВС РФ под Артёмовском
Боец бригады «Север-V»: ВСУ избегают прямых боев в ВС РФ под Артемовском
11 декабря 2023, 20:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские военные избегают прямых боев с армией России под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил боец бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Ламбер».
«Самая большая опасность от дронов сейчас, потому что в стрелковый бой, как мы уже узнали, не вступают и не собираются, бегут, поэтому так (при помощи дронов-камиказе – ред.) борются с нами», -цитирует РИА Новости российского бойца.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.

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