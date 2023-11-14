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В Херсоне прогремел взрыв

«Страна.ua»: В Херсоне прогремел взрыв
14 ноября 2023, 00:57
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В городе Херсон, подконтрольном Киеву, прогремел взрыв. Об этом пишет «Страна.ua».
«Пишут о взрыве в городе», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области ранее была объявлена воздушная тревога.


ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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В ЛНР хотят выставить Украине иск за ущерб, нанесенный ВСУ
Пасечник: в ЛНР ведут подсчет ущерба, нанесенного украинскими военными
08 декабря 2023, 21:28

Фото: iStock/Roman Samokhin

В ЛНР специальная комиссия ведет подсчет ущерба, который был нанесен украинскими военными, после чего власти республики планируют выставить Киеву соответствующий иск. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«На территории ЛНР работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые совершены на территории ЛНР в отношении ее жителей. Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба», - пояснил Пасечник.

По его словам, все эти цифры будут подсчитаны, после чего будет выставлен соответствующий иск Киеву.

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».


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#киев
#ущерб
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В Киеве закрывают метро из-за угрозы обрушения тоннелей
Несколько станций метрополитена в Киеве закроют из-за проседания грунта
08 декабря 2023, 20:13

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko

Киевские власти озабочены ситуацией в городском метрополитене. Движение электропоездов между шестью станциями планируется перекрыть, так как из-за серьёзного проседания грунта существует реальная возможность обрушения тоннелей.
По сообщению официального телеграм-канала Киевского городского совета, данные меры являются строго предупредительными. Устойчивость тоннелей оказалась под угрозой из-за неравномерности процессов разуплотнения почвы, а также проявившейся виброползучести грунтового массива.

В сообщении подчеркивается необходимость срочного ремонта перегонных тоннелей между станциями, хотя данные участки сооружались совсем недавно — в 2008-2010 годах. Киевляне в частных разговорах называют две причины поспешности решения о ремонте метро: при постройке средства для надёжного укрепления потолков и стен тоннелей были разворованы, либо киевская городская подземка элементарно не выдержала частых атак российских дронов.

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В ДНР ликвидированы боевики ВСУ с американскими шевронами
Командир «Севера-V»: в ДНР ликвидированы боевики ВСУ с шевронами с флагами США
08 декабря 2023, 19:48

Фото: iStock/dangutsu

Российские военные ликвидировали в районе села Богдановка в ДНР несколько боевиков ВСУ, на шевронах которых красовался американский флаг. Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Чибилия», передает РИА Новости.
«Это "мобики" (шеврон погибшего мобилизованного бойцы ВСУ – ред.). А это (шеврон с изображением флага США – ред.), скорее всего, наемники», - пояснил командир, демонстрируя шевроны с уничтоженных военных ВСУ.

Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Отмечается, что для осуществления данной операции было задействовано три группы военнослужащих. Всего было уничтожено девять солдат противника.

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#рф
#сво
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СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года
WSJ: Украина, возможно, до 2025 года не сможет организовать крупное наступление
08 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/undefined undefined

У Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов.
В материале статьи сообщается, что Киеву необходимо время на восстановление, по этой причине у украинцев не будет возможности провести серьезное контрнаступление. Однако глава украинского главы МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что бригады украинских войск готовятся к «новым контрнаступательным и оборонительным операциям». Исходя из нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения, такие утверждения можно считать ошибочными.

Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров данного подразделения.

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#днр
#всу
#вс рф
#контрнаступление
#украина
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Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР
08 декабря 2023, 18:50

Фото: iStock/Anna_Anikina

Отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров данного подразделения.
Отмечается, что для осуществления данной операции было задействовано три группы военнослужащих. По словам собеседника РИА Новости, было уничтожено девять солдат противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ упреждающими действиями сорвали попытки украинских войск переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ
Минобороны: ВС РФ в течение недели захватили в плен 12 украинских военных
08 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские военные взяли в плен 12 военнослужащих Украины за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При каких обстоятельствах были взяты в плен члены украинской группировки не оглашается.  

Прежде глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование распоряжается о ликвидации военных, которые желают сдаться в плен российским бойцам. Один из украинских бойцов ранее подтвердил эту информацию. Он сообщил, что существует гуманитарная частота, на которую могут выйти военные ВСУ и сообщить о намерении сдаться в плен. 

Так, сигнал был перехвачен и группу из 25 человек, которые пришли в назначенное место, были убиты сослуживцами из числа ВСУ. 

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#всу
#вс рф
#владимир рогов
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#сво
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ВС РФ сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра
08 декабря 2023, 16:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы РФ упреждающими действиями сорвали попытки украинских войск переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» российских Вооружённых сил отразила две атаки 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено шесть арторудий ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
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#вс рф
#россия
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GT: Байден в отчаянии пытается запугивать Путиным для продления помощи Украине
08 декабря 2023, 15:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден попытался запугать конгресс безосновательными заявлениями об угрозе со стороны президента России Владимира Путина, чтобы добиться нового пакета помощи Украине. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
В материале издания сообщается, что у Вашингтона заканчиваются деньги на поддержку Киева, по этой причине американский лидер старается "напугать" Конгресс для получения дополнительного финансирования. Авторы статьи уточняют, что слова президента США демонстрируют планы Белого дома и дальше пытаться сдерживать РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих. По мнению американского лидера, такое количество военных необходимо для сдерживания РФ и «обеспечения безопасности союзников».

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#сша
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Польский генерал раскрыл опасность конфликтов Зеленского с военачальниками для ВСУ
Польский генерал Скшипчак: Зеленский вредит ВСУ конфликтами с военачальниками
08 декабря 2023, 14:26

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
По мнению Скшипчака, провоцирование конфликтов между военачальниками является плохим способом укрепления позиций. Генерал отметил, что на данный момент добиться цели по возврату территории невозможно. Он также подчеркнул, что сейчас на Западе все больше размышляют о том, стоит ли и дальше ​оказывать поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута. Отмечается, что РФ не удалось ослабить ни в политической, ни в военной сферах. Сообщается, что США и Украина имели разные взгляды на ведение боевых действий: Вашингтон настаивал на нанесении одного мощного удара, в то время как Киев выступал за рассредоточение сил по всей линии боевого соприкосновения.

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