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В Херсоне прогремела серия взрывов

10 июня 2024, 16:48
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Херсоне, который временно находится под контролем Украины, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.
«В центральной части города слышны взрывы», — написал Мрочко в своём Telegram-канале.

Он также призвал население города укрыться в безопасных местах. При этом Мрочко не уточнил, где именно прогремели взрывы.



Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили, что команда режиссеров военкоров прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения мирного населения в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами ВС РФ для дальнейшего обвинения России в смерти гражданских.

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Взорвавшийся польский завод Mesko работал на ВСУ
Взорвавшийся в Польше завод занимался производством оружия для ВСУ
10 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/maki_shmaki

Польский оружейный завод Mesko, на котором 10 июня прогремел мощный взрыв, производил оружие и боеприпасы для ВСУ. Об этом говорится на сайте производственного комплекса.
В 2022 году завод договорился с США о продаже ста единиц переносного зенитного ракетного комплекса Piorun для передачи Украине.

Уже в 2023 году Mesko совместно с Украиной запустил производство 125-мм танковых боеприпасов для пользования ВСУ. Тогда завод сообщал, что передаёт Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды. При этом уточнялось, что ВСУ оснащены ПЗРК Piorun, которые доказали свою пользу в украинском вооруженном конфликте.

Напомним, во вторник, 10 июня, стало известно, что на оружейном заводе Mesko, расположенном на юге Польши, произошёл сильный взрыв. Взрыв произошёл в центре ракетного топлива, введённого в эксплуатацию несколько лет назад. После этого на предприятии начался пожар. В настоящее время огонь уже потушен.

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Меркурис: После падения Часова Яра и Константиновки ВС РФ могут дойти до Днепра
10 июня 2024, 16:58

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска после освобождения Часова Яра могут легко дойти до Днепра, если этого потребует оперативная обстановка. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он отмечает, что это стало бы очень плохой новостью для ВСУ. Падение Часова Яра откроет войскам ВС РФ путь к более крупному городу — Константиновке. Защитить этот населённый пункт, потеряв Часов Яр, практически невозможно. Дело в том, отмечает аналитик, что Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку.

С потерей этих двух важных населённых пунктов, продолжает Меркурис, российские войска смогут продвинуться до реки Днепр даже без необходимости брать под свой контроль Краматорск. Падение же Часова Яра откроет российской армии дорогу на Константиновку, ещё раз подчеркнул эксперт в заключение.

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ВСУ бросают раненых сослуживцев в Часов Яре
Кимаковский: ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев из Часов Яра
10 июня 2024, 16:30

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев с передовых позиций в Часов Яре. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что армия России имеет в городе серьёзные успехи. На сегодняшний день микрорайон канал практически полностью зачищен от ВСУ.

Ранее Кимаковский заявлял, что ранее восток Часова Яра какое-то время был так называемой серой зоной. По его словам, ВСУ пытались держать под огневым контролем эту территорию, предпринимали попытки заходить и укрепиться там. Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более 1 000 человек.

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«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине
Стариков: в конце лета на Украине произойдет генеральное сражение
10 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/ffikretow

Украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что в конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта. Об этом пишет «МК».
«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь», — сказал он.

По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прогноз
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Военэксперт Живов раскрыл, какое оружие будет поставлять РФ другим странам
Военэксперт Живов: Россия может поставить своё оружие КНДР, Ливану и Кубе
10 июня 2024, 15:33

Фото: iStock/Ruma Aktar

Владимир Путин заявил, что Россия может отправить свое оружие в страны, которые способны атаковать врагов РФ, — это будет ответом на поставки вооружения Киеву для удара по российской территории.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, о каком оружии идёт речь и в какие страны оно может поставляться.

«Речь идёт о дальнобойных крылатых баллистических и противокорабельных ракетах, типо комплекса «Бастион», «Калибр», «Искандер». Предполагаю, что оно может поставляться такому образованию, как движение хуситов, которое сейчас участвует в прямом конфликте с западной коалицией и наносит удары по британским и американским кораблям. Может, Ливану, Северной Корее, хотя там у них своего оружия достаточно. Также можно попробовать поставить Кубе оружие, но вряд ли она будет его применять применять по флоту США», — рассказал эксперт.

По мнению Алексея Живова, США может поменять свое поведение, если почувствует реальную угрозу.

«Если и будет потоплен один или два крупных американских корабля, каждый из которых стоит как среднестатистическая африканская страна, то, вероятно, это изменит отношение США. В данный момент они постоянно создают угрозы своим оружием, а мы американской военной группировке таких угроз пока не создавали. Очевидно, что украинцы будут просить столько, сколько им влезет, а как США отреагируют на ущерб собственных сил – это открытый вопрос», — заявил военный блогер.

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#вс рф
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В зоне СВО успешно опробовали новый российский дрон-бомбардировщик «Голубь»
В России создали и успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь»
10 июня 2024, 15:28

Фото: iStock/IherPhoto

В РФ создали и успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь». Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов. «Голубь» сохраняет «зрение» в момент, когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание.

«Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна», — сказал собеседник агентства.
Основная цель дрона — скопления живой силы. Он способен распознавать пехоту противника. «Голубя» доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации. Сейчас готовится запуск его серийного производства.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Российский боец рассказал об опыте взаимодействия с бывшими зэками в зоне СВО
10 июня 2024, 15:20

Фото: istockphoto/zabelin

Бывшие заключённые, отправившиеся воевать в зону специальной военной операции, вели себя достаточно дисциплинированно. Скорее всего, тут сказалась привычка беспрекословно выполнять команды во время нахождения в колонии.
Таким наблюдением в беседе с сетевым изданием Daily Storm поделился российский боец, который плечом к плечу с бывшими зэками принимал участие в боях под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Солдат вспоминал, что «сидельцы» выполняли боевые задачи наравне со всеми и были довольны, что их не выделяют в какую-то «низшую касту».

«На войне, чтобы выжить, нужно стараться, и они старались», — отметил солдат.

Другой боец вспоминал, что ещё в 2022 году, когда он впервые столкнулся с бывшими заключёнными в зоне спецоперации, он не замечал у них каких-то проблем с дисциплиной или с алкоголем. Зэки заваривали крепкий чай — чифирь — и добавляли туда кофе. Таким образом, получался сильный боевой стимулятор безо всякого алкоголя.

Военный вспомнил, что поначалу зэки не хотели выполнять хозяйственные работы. Однако после первой «прожарки», в которую они попали из-за не вырытых окопов, они поняли, что за них никто копать не будет. В дальнейшем подобных проблем больше не возникало.

Доброволец из группы «Шторм», проходивший службу в подразделении вместе с бывшими зэками, рассказал, что они одними их первых встречали ударные группы противника, дрались, как звери, и никто из них не убегал. Проблемы с дисциплиной возникали у них редко, внутри отрядов, на почве бытовых ссор в рамках одного блиндажа, отметил боец.

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Взял на понт: как командир заставил экс-заключённых на СВО спасти раненых товарищей
Доброволец Александр: командир обхитрил бывших заключенных во время боев на СВО
10 июня 2024, 15:06

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В одном из боев с ВСУ, сражавшихся в рядах ВС РФ бывших заключенных, «взяли на понт», чтобы они эвакуировали раненых сослуживцев. Об этом рассказал доброволец российской армии Александр, его слова публикует портал Daily Storm.
По словам российского военного, во время атак ВСУ бывшие заключённые сначала обещали командиру стоять до конца, однако после того, как некоторые их сослуживцы были ранены, они не захотели их эвакуировать в безопасное место.

«В одном из боев мы несли потери и попали в не самую лучшую ситуацию. Через несколько часов меня уже ранили, а на позициях были еще 300-е. Сидельцы не горели желанием их эвакуировать — участок был опасным», — рассказал Александр.

Тогда командир отряда, в котором служили бывшие заключенные, обратился к ним по рации и умело подобрал слова, которые смогли их убедить спасти двух раненых бойцов ВС РФ. При этом известно, что использовал он в качестве переубеждения тюремную лексику.

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Подполье сообщает о мощных ударах ВС РФ в Сумской области
Подполье: ВС РФ ударили по скоплениям ВСУ в Сумской области
10 июня 2024, 14:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ударила по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и посёлке Великая Писаревка в Сумской области. Информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что у села Хотень российские бойцы «накрыли» украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась пробраться к российской границе.

Кроме того, в Николаевке были нанесены удары FPV-дронами по передвигающейся технике противника. По данным местных жителей, уничтожены два БТР и более десяти бойцов ВСУ.

При этом артиллерийским ударом в Краснопольском сельском поселении прекращена ротация остатков личного состава ВСУ. По предварительным данным, под удар попала группа из 30 украинских боевиков. При этом тех, кому удалось выжить, сейчас разыскивают.

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#всу
#вс рф
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