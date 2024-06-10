В Херсоне прогремела серия взрывов

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В Херсоне, который временно находится под контролем Украины, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.
«В центральной части города слышны взрывы», — написал Мрочко в своём Telegram-канале.
Он также призвал население города укрыться в безопасных местах. При этом Мрочко не уточнил, где именно прогремели взрывы.
Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили, что команда режиссеров военкоров прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения мирного населения в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами ВС РФ для дальнейшего обвинения России в смерти гражданских.
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